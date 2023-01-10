Генпрокуратура возложила вину за признание экстремистским издания "Сахих аль-Бухари" на переводчика

10 января 2023, 15:56

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Экспертиза, проведенная по заказу Генпрокуратуры России, показала, что переводчик признанного экстремистским издания сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" Абдулла Нирша допустил серьёзные искажения канонического текста. Сам же канонический текст сборника "экстремистским материалом не является", сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

В федеральный список экстремистских материалов внесено конкретное издание "Сахих аль-Бухари"*, а не сам сборник, при этом в России есть и другой перевод сборника, указал 1 сентября муфтият Дагестана. Претензии силовиков к книгам издательства "Умма", в том числе к сборнику "Сахих аль- Бухари"* касались не только сносок, примечаний, предисловий или послесловий, эксперты нашли экстремизм и в собственно высказываниях пророка Мухаммада, сообщил адвокат арестованного директора издательства Марат Ашимов. Он указал, что, в частности, речь идет о высказываниях, в которых пророк восхваляет мусульманскую религию, некоторые эксперты обнаруживают в них "призыв к превосходству по признаку религии".

Генпрокуратура ответила на запрос председателя координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила-хаджи Бердиева по поводу признания экстремистским издания сборника хадисов, "Сахих аль-Бухари", признав, что текст самого сборника хадисов экстремистским не является сообщило сегодня издание Lenta.ru.

Как следует из публикации на сайте координационного центра мусульман Северного Кавказа, Генпрокуратура в своем ответе на обращение по поводу признания сборника хадисов экстремистским указала, что согласно решению Лаишевского районного суда Республики Татарстан "экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории Российской Федерации признано печатное издание (книга), за исключением содержащихся в нём сур, аятов и цитат из Корана Сахих аль-Бухари (перевод с арабского Абдулла Нирша)", - указано в сообщении.

При этом генпрокуратура поручила группе экспертов, включающей в себя исламоведа, лингвиста и магистра исламской теологии, "провести дополнительное исследование, чтобы установить соответствие перевода, выполненного А. Ниршей, каноническому тексту вышеуказанной книги". "Экспертами сделан вывод, что перевод, выполненный Ниршей, содержит серьёзные искажения канонического текста в пользу салафитских представлений об исламе, что подтверждает вступившее в законную силу решение суда. Таким образом, канонический текст книги "Сахих аль-Бухари" экстремистским материалом не является", - говорится в сообщении центра от 9 января.

На сайте также опубликована фотография ответа ведомства, из которой следует, что он был направлен 20 декабря. Под документом подписался заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Жафаров.

3 сентября 2022 года Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале обращение муфтия Чечни Салаха Межиева, в котором тот заявил, что "администрация президента взяла под контроль этот вопрос" (запрет сборника "Сахих аль-Бухари"*), и "в ближайшее время этот вопрос будет решен (...) в положительную сторону". Муфтий добавил, что решение принято благодаря вмешательству Рамзана Кадырова. В свою очередь Кадыров, комментируя видео, выразил благодарность президенту и администрации президента "за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых".

К 15.30 мск Рамзан Кадыров и Салах Межиев в своих Telegram-каналах не прокомментировали сообщение о выводах Генпрокуратуры по поводу сборника хадисов "Сахих аль-Бухари".

Включение "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов означает, что запрещено конкретное издание книги, определенный перевод, а другие издания и оригинальный текст сборника хадисов разрешены, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. При этом хадисы, как и аяты Корана, можно отнести к священным текстам, но суд так не считает, указал доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Аяты и хадисы являются священным текстом на языке оригинала — арабском. А запрещается [судом] перевод на русский язык. По мнению суда, перевод не является священным текстом", - сказал он.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

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* издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

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