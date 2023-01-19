Апелляционный суд увеличил срок Свидетелю Иеговы* из Ростова-на-Дону

19 января 2023, 21:41

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Ростовский областной суд добавил полгода к сроку лишения свободы Свидетелю Иеговы* Арсену Аванесову, увеличив срок наказания до семи лет.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. 15 ноября 2021 года стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря 2021 года оставила сроки Аванесовым и Паркову без изменений, а 28 июня 2022 года Кассационный суд оставил в силе приговор Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело же Арсена Аванесова по ходатайству прокурора было возвращено на стадию апелляции.

Александр Парков, Вилен и Арсен Аванесовы были задержаны 22 мая 2019 года. Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Подсудимые в своем последнем слове заявили, что никогда не были преступниками.

Ростовский областной суд ужесточил наказание Свидетелю Иеговы* Арсену Аванесову. К 6,5 годам колонии, к которым его приговорил суд первой инстанции, добавлено ещё полгода, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Арсена Аванесова обвиняли также в финансировании экстремистской деятельности, но суд первой инстанции по этой статье его оправдал, указано в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте суда, в апелляции дело рассматривалось по статье об организации деятельности экстремисткой организации.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". "Кавказский узел" подготовил также справку "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".