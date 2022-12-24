Ужесточен приговор четверым Свидетелям Иеговы* из Астрахани

24 декабря 2022, 04:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кассационный суд добавил к приговору астраханским Свидетелям Иеговы* Рустаму Диарову, Сергею Кликунову, Евгению и Ольге Ивановым, которые ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы, административный надзор и запрет на выезд из Астрахани после освобождения.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года в Астрахани были задержаны четыре человека, которые, по данным силовиков, подпольно руководили ячейкой запрещенной религиозной организации. 31 мая 2021 года следователи сообщили, что дело передано в суд. 25 октября Свидетели Иеговы* Рустам Диаров, Сергей Кликунов и супруги Ольга и Евгений Ивановы были приговорены к срокам от 3,5 до 7 лет.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о признании 396 их организаций экстремистскими, попав под уголовное преследование. Следователи вменяют им попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Четвертый кассационный суд в Краснодаре ужесточил приговор астраханским Свидетелям Иеговы*. К срокам лишения свободы были добавлены административный надзор и запрет на выезд из Астрахани после освобождения, информирует 23 декабря портал "Свидетели Иеговы*. Юридическая ситуация в России".

Заседание суда проходило по видео-конференц-связи, осужденные участвовали в слушаниях, находясь в колониях. Ужесточения наказания просил гособвинитель. В остальном приговор верующим был оставлен без изменений.

Ранее 46-летний актер театра кукол Рустам Диаров, 46-летний сварщик Сергей Кликунов и 45-летний строитель Евгений Иванов были приговорены к восьми годам лишения свободы с ограничением свободы на один год, а 38-летняя Ольга Иванова - супруга Сергея Иванова - к 3,5 годам колонии лишения свободы с запретом на участие и руководство общественными организациями на три года, пишут "Кавказ.Реалии"**.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России", "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в список иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.