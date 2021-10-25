Четыре астраханских Свидетеля Иеговы* осуждены по делу об экстремизме

25 октября 2021, 21:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Астрахани назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем Свидетелям Иеговы*, признав их виновными в организации, участии и финансировании экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года в Астрахани были задержаны четыре человека, которые, по данным силовиков, подпольно руководили ячейкой запрещенной религиозной организации. 31 мая 2021 года следователи сообщили, что дело передано в суд.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о признании 396 их организаций экстремистскими, попав под уголовное преследование. Следователи вменяют им попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Как установил суд, в период с июля 2017 года по июнь 2020 года подсудимые, которые являлись фактическими руководителями местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* города Астрахани, организовывали собрания, заведомо зная о запрете её деятельности в России. Также суд согласился с выводами следствия о том, что они осуществляли пропаганду преимущества своего религиозного учения и занимались распространением экстремистской литературы. По данным следствия, не желая быть изобличёнными, астраханские Свидетели Иеговы* использовали меры конспирации, в том числе с использованием видео-конференц-связи, а также собирали деньги с целью финансирования Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России.

Приговором суда трем подсудимым назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. А еще одной участнице организации назначено 3,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественной организации сроком на три года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. В рамках расследования уголовного дела силовики провели 27 обысков, изъяв средства связи, компьютеры, литературу экстремистского содержания, указано в сообщении.

По делу проходили Рустам Диаров, Сергей Кликунов и супруги Ольга и Евгений Ивановы, следует из информации на сайте Правозащитного центра "Мемориал"**.

Им были предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 2 той же статьи (участие в деятельности экстремистской организации) - до шести лет лишения свободы. Часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России", "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* - 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.