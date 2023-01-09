Кадыров обошел вниманием гибель на Украине сына своего представителя

09 января 2023, 18:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рамзан Кадыров за шесть дней после похорон сына представителя главы Чечни в ХМАО никак не прокомментировал его гибель на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2022 года стало известно, что несколько десятков чеченских бойцов погибли при обстреле на Украине. Рамзан Кадыров лишь 27 октября признал, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. При этом свое сообщение он начал со слов, что об артобстреле, при котором погибли бойцы, уже "многие знают". До 27 октября 2022 года власти Чечни официально признали гибель на Украине лишь 29 жителей республики.

"Кавказский узел" ведет поименный список погибших в военной операции уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами. К 4 января власти подтвердили гибель в зоне военной операции не менее 1150 жителей регионов юга России, в том числе 60 жителей Чечни.

О том, что Джамбулат Заураев, сын представителя главы Чечни в ХМАО Абубакара Заураева, погиб в военной операции на Украине, сообщил 4 января сам Абубакар Заураев. "Я сейчас нахожусь на похоронах сына. Он погиб на СВО", - привело 4 января слова чиновника издание 86.ru.

Погибшему было 34 года, он отправился на Украину добровольцем, сообщил председатель региональной чечено-ингушской автономии «Вайнах» Якуб Инаркаев. "Джамбулата похоронили в Чечне, 3 января была церемония прощания", - процитировало Инаркаева то же издание.

Абубакар Заураев родился в 1963 году в селе Надтеречное, в 2012-2019 годах он возглавлял ООО "Первая Антиколлекторская Компания" в Сургуте, а в сентябре 2019 года возглавил администрацию представительства главы Чечни в ХМАО. Также он занимает должность первого заместителя председателя чечено-ингушской общественной организации "Вайнах", говорится в биографии Заураева, опубликованной на сайте представительства главы и правительства Чечни.

Рамзан Кадыров по состоянию на 18:00 9 января не прокомментировал гибель сына Абубакара Заураева в своем телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".

При этом власти Чечни отреагировали на сообщения о гибели руководителя Курчалоевского райотдела полиции Рустама Агуева. Так, глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 5 января заявил, что Агуев, который находится на Украине, жив, а сообщения о его смерти являются фейком. Сам Кадыров 7 января, спустя два дня после заявления Дудаева, подтвердил, что Агуев и другие чеченские командиры "в полном здравии", и показал их на видео.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.