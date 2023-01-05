Ахмед Дудаев отреагировал на сообщения о гибели Рустама Агуева

05 января 2023, 17:19

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Глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев, который находится на Украине, жив. Сообщения о его смерти, а также о том, что к ней причастен Рамзан Кадыров, являются фейком, сообщил сегодня глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев.

"Кавказский узел" писал, что глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев призвал своих подчиненных отправлять на Украину тех, кто использует оружие во время свадебных церемоний, следует из обнародованной в YouTube видеозаписи.

25 ноября Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым ситуацию в Чечне и работу чеченских подразделений в военной операции на Украине. На встрече с матерями участников военной операции, которая предшествовала беседе Путина и Кадырова, Чечню представляла Жарадат Агуева, у которой на Украине находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД). Чем известны сыновья Жарадат Агуевой, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о силовиках из семьи Агуевых".

Помощник главы Чечни, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг сегодня появившиеся в сети новости о гибели на Украине начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустама Агуева.

Он опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео с Рустамом Агуевым, и аудиозапись, на которых Агуев говорит на чеченском языке. Дудаев заявил, что новость и о гибели Агуева, и о том, что за его "убийством" стоит глава Чечни Рамзан Кадыров, являются фейками. Дудаев также опубликовал скриншот с изображением Рустама Агуева, который, как он утверждает, сделан во время сегодняшнего разговора по видеосвязи между Агуевым и Кадыровым.

"Когда умер Рустам? Я даже не в курсе", – перевела слова Агуева на аудиозаписи ЧГТРК "Грозный" на своeй странице в Instagram*.

Другую видеозапись с Рустамом Агшуевым опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП Грозный". На ней Агуев едет в машине. Утверждается, что видео записано сегодня и предоставлено главой МВД по Чечне Русланом Алхановым.

На сообщения о смерти Рустама Агуева и их опровержение обратил внимание комментатор "Кавказского узла" madie. "Многие верили в эту новость, и не сказать, что были расстроены данным сообщением. Слишком много беспредела на совести этого "товарища", впрочем, как у практически всех других начальников отделов полиции и прочих чинов кадыровских силовых структур", - написал он.

С октября 2019 года до начала пандемии коронавируса в 2020 году в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Особым рвением выделился тогда Рустам Агуев. В частности, 30 августа, 1 марта и 4 февраля 2020 года были опубликованы видео, на которых начальник Курчалоевского ОМВД лично отчитывает задержанных.

Рустам Агуев известен, среди прочего, тем, что 5 февраля выступил с обращением к живущим в Европе чеченцам, в котором призвал их "отрубить головы" Янгулбаевым и привезти их в республику. Тех, кто не сделает этого, силовик обвинил в трусости. О том, какие обвинения озвучил глава Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, что те ему ответили и какую роль в этом конфликте сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

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