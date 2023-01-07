Кадыров после сообщений о смерти Агуева показал его на видео

07 января 2023, 17:14

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Спустя два дня после опровержения главой Минпечати Чечни Ахмедом Дудаевым сообщений о гибели главы Курчалоевского РОВД Рустама Агуева глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Агуев и другие чеченские командиры "в полном здравии", и показал их на видео.

Как писал "Кавказский узел", глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 5 января заявил, что глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев, который находится на Украине, жив, а сообщения о его смерти, а также о том, что к ней причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, являются фейком.

25 ноября 2022 года Владимир Путин обсудил с Рамзаном Кадыровым ситуацию в Чечне и работу чеченских подразделений в военной операции на Украине. На встрече с матерями участников военной операции, которая предшествовала беседе Путина и Кадырова, Чечню представляла Жарадат Агуева, у которой на Украине находятся два сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД). Чем известны сыновья Жарадат Агуевой, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о силовиках из семьи Агуевых".

В сети "появляются слухи" о гибели командиров из Чечни, однако они не соответствуют действительности, заявил сегодня Рамзан Кадыров. "В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики <...>. Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом Кадыров опубликовал видеоролик, на котором депутат Госдумы России Адам Делимханов беседует с начальником отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустамом Агуевым, командиром батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России Исмаилом Агуевым, командиром полка спецназа "Север-Ахмат" имени Ахмата-Хаджи Кадырова Минобороны России Зайнди Зингиевым и его заместителем Хасейном Мудуевым. Беседа на пятиминутной видеозаписи ведется на чеченском языке. Где именно и когда сняты эти кадры, в посте Кадырова не указано.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июня 2022 года Рамзан Кадыров объявил о создании укомплектованного жителями Чечни батальона "Запад-Ахмат", подчинённого Южному военному округу Минобороны. Командиром этого батальона был назначен Исмаил Агуев. 19 октября Рамзан Кадыров, рассказывая о поездке своих детей в зону военной операции, сообщил, что его дети пообщались с бойцами батальона "Запад-Ахмат" и с офицерами Исмаилом и Рустамом Агуевыми.

С октября 2019 года до начала пандемии коронавируса в 2020 году в соцсетях регулярно появлялись публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Особым рвением выделился тогда Рустам Агуев. В частности, 30 августа, 1 марта и 4 февраля 2020 года были опубликованы видео, на которых начальник Курчалоевского ОМВД лично отчитывает задержанных.

Рустам Агуев известен, среди прочего, тем, что 5 февраля выступил с обращением к живущим в Европе чеченцам, в котором призвал их "отрубить головы" Янгулбаевым и привезти их в республику. Тех, кто не сделает этого, силовик обвинил в трусости. О том, какие обвинения озвучил глава Чечни в адрес семьи Янгулбаевых, что те ему ответили, и какую роль в этом конфликте сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

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