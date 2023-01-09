Житель Краснодара оштрафован за дискредитацию военных

09 января 2023, 06:43

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Советский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Никиту Кривошеева, признав его виновным в дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). 8 января стало известно, что по этой статье был признан виновным житель Славянска.

По данным "Кавказ. Реалии"*, Советский районный суд Краснодара оштрафовал за дискредитацию российской армии Никиту Кривошеева, который является жителем города. Издание при этом не привело подробностей дела, а также не уточнило сумму штрафа.

В карточке на сайте Советского районного суда подтверждено, что Кривошеев был оштрафован за дискредитацию военных. Но сумма штрафа и подробности по делу там также не указаны.

Комментариев от Кривошеева или его представителей не поступало.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" юристы ранее отметили, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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