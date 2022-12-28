Житель Кубани оштрафован за пацифистский комментарий

28 декабря 2022, 07:48

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Суд приговорил жителя Кубани Алексея Косяна к штрафу в 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии его комментарий в YouTube.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Житель Отрадненского района Кубани Алексей Косян оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистский комментарий в YouTube, который силовики сочли дискредитацией армии, сообщило 27 декабря "Кавказ.Реалии"*.

В суде мужчина заявил, что сожалеет о комментарии и обязуется больше никогда так не поступать, пишет издание.

Алексей Косян признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, говорится в карточке дела, размещенной на сайте Отрадненского райсуда.

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