11 мая 2024, 07:25

Выросло число зараженных крымской геморрагической лихорадкой дончан

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В Ростовской области три человека заразились крымской геморрагической лихорадкой после укусов клещей, еще у троих диагностирована ку-лихорадка.

Как писал "Кавказский узел", по данным на конец апреля в Ростовской области было зарегистрировано два случая крымской геморрагической лихорадки и один случай ку-лихорадки.

По данным на 10 мая в Ростовской области в больницы по поводу укусов клещей обратились 1707 человек, в том числе 691 ребенок младше 14 лет, пишет "Ростов-Газета" со ссылкой на пресс-службу областного Роспотребнадзора.

Больше всего случаев нападения зарегистрировано в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Аксайском районе.

У трех укушенных диагностирована крымская геморрагическая лихорадка. Это жители Зимовниковского, Орловского и Сальского районов. Также зарегистрированы три случая заболевания ку-лихорадкой. Все зараженные - жители Ремонтненского района, пишет "Блокнот-Ростов".

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Примечание:

"Клещевой боррелиоз диагностирован у шести жителей Ростовской области", "Число заразившихся крымской лихорадкой в Ростовской области достигло 23","Более 1300 человек в Ростовской области пострадали от укусов клещей".

Автор: "Кавказский узел"

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