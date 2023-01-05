Владимир Атаманчук выписан из больницы

05 января 2023, 02:45

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Сочинец Владимир Атаманчук, которого неделю назад госпитализировали после вызова на допрос, выписан из больницы. У него диагностировали гипертоническую болезнь, проблемы с сердцем, щитовидной железой и почками.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. 26 декабря Атаманчук пожаловался, что следователь обязал его являться почти ежедневно, а ездить приходится за сто километров. Ежедневные визиты к следователю повлияли на состояние здоровья пенсионера, он вынужден был обратиться к врачам. 28 декабря Атаманчук был госпитализирован после вызова на допрос.

Сочинский активист Владимир Атаманчук, госпитализированный после визита к следователю, был выписан 4 января из больницы с условием продолжить самостоятельное лечение. Новый год он встретил в больнице. Врачи терапевтического отделения больницы диагностировали у него гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Копия эпикриза имеется в распоряжении "Кавказского узла".

У Атаманчука также выявлены проблемы с щитовидной железой и нарушения мозгового кровообращения.

"После всех событий: судов, штрафов, арестов, допросов, обысков, изъятий моих вещей я фактически не живу, а существую в постоянном страхе, что за мной придут и просто меня уничтожат", - пожаловался Владимир Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Находясь в больнице, Атаманчук написал завещание о передаче его дома в случае смерти детям-сиротам и отправил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации жалобу на действий следователя (копии завещания и жалобы имеются в распоряжении "Кавказского узла").

По его словам, на ранее поданные жалобы ответа он не получил. "Отправил из больницы по электронной почте очередную жалобу в Генпрокуратуру и написал завещание на детей-сирот, которое передал врачу. Я реально думал, что уже не выйду из больницы, было очень плохо с сердцем. Да и сейчас не лучше. Постоянные головные боли, проблемы со щитовидкой и почками, где произошли серьезные изменения. Мне сказали обратиться к неврологу, чтобы избежать инсульта, инфаркта и хотя бы приостановить развитие этих болезней. По факту мне прописан покой, посещение врачей и лечение", - добавил Атаманчук. Однако, по его словам, о покое и лечении речи быть не может, потому что в любой момент могут продолжиться следственные действия.

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