Владимир Атаманчук госпитализирован после вызова на допрос

28 декабря 2022, 23:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователь вынудил сочинского пенсионера Владимира Атаманчука, против которого возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии, прервать лечение и прийти на допрос, несмотря на выданный врачом больничный. Пенсионер, несмотря на плохое самочувствие, смог добраться до здания УВД, где ему пришлось вызвать скорую помощь.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. Его заключили под стражу на пять суток. По его словам, в то время, когда он находился под административным арестом, в его квартиру пришли силовики и что-то искали. На их действия сочинец направил жалобу в прокуратуру Краснодарского края. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. 26 декабря Атаманчук пожаловался, что следователь обязал его являться почти ежедневно, а ездить приходится за сто километров. Ежедневные визиты к следователю повлияли на состояние здоровья пенсионера, он вынужден был обратиться к врачам.

27 декабря 71-летний Владимир Атаманчук был госпитализирован у здания УВД Сочи на улице Советская, 4 в городскую больницу с сердечным приступом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников скорой помощи на условиях анонимности.

В городской больнице №5 регистратор подтвердила факт госпитализации. "Атаманчук Владимир Леонидович госпитализирован и находится на лечении", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Владимир Атаманчук сообщил, что 27 декабря проходил амбулаторное лечение."Мне был выдан больничный, который я направил следователю. Однако следователь стал настаивать, чтобы я непременно явился, и звонить мне, когда я бы в поликлинике. При этом, как я узнал, следователь названивал доктору, выписавшему мне больничный и запугивал его. Тот был вынужден написать, что я на больничном, но могу участвовать в следственных действиях", - рассказал Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пройти процедуры он не смог, так как пришлось ехать в УВД. "Я был вынужден в очень плохом состоянии добираться до железнодорожного вокзала, где сел на электричку в 13.15 мск. В электричке мне стало плохо. Добрые люди помогли мне добраться до УВД. Но возле УВД стало совсем плохо и мне вызвали скорую помощь. Следователь это видел. Скорая приняла решение везти меня срочно в больницу. Сначала отвезли в ближайшую №4, но там не оказалось мест, тогда меня привезли в больницу №5, где я нахожусь и чувствую себя очень плохо. Как мне сообщила соседка, следователь звонил ей и сообщил ей, что он объявил меня в розыск за неявку вчера и сегодня, что я расцениваю, как умышленное издевательство", - сказал он.

Соседка, которая попросила не называть ее имя, подтвердила, что ей звонил следователь и она сообщила ему, что Атаманчук в больнице. По ее утверждению, тот ответил, что будет объявлять Атаманчука в розыск. "Владимир Леонидович - прекрасный добрый человек. Никаких нарушений закона он не допускал никогда. Его все уважают. Я знаю, что он искал детский фонд, чтобы перечислять в него деньги детям-сиротам, так как он одинокий человек и своих детей у него нет", - рассказала она.

Владимир Атаманчук предположил, что следователи и судьи решили просто уничтожить его физически, зная о его состоянии здоровья и действуют целенаправленно. По его словам, он находится в плохом физическом состоянии и написал заявление в компетентные органы, в котором указал, что если с ним случится смертельный исход, то винить в этом он просит следователя и всех, кто преследовал его за пацифистские взгляды. "Я должен 80 000 рублей, отсидел пять суток, а теперь меня просто доводят до смерти. Я не уверен, что доживу до их суда при таком прессинге, и поэтому решил написать завещание в пользу детей-сирот, если со мной что-то случится", - сказал Владимир Атаманчук.

Корреспондент связалась со следователем, который ведет дело Атаманчука. Тот выслушал вопросы, но не ответил на них.

Адвокат Атаманчука Сергей Костюк подчеркнул, что "обвиняемый в случае болезни имеет право на лечение", а "давление на медицинских работников карается статьей 286 УК РФ".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.