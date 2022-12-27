Владимир Атаманчук пожаловался на ухудшение здоровья из-за визитов к следователю

27 декабря 2022, 04:38

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Пенсионер из Сочи Владимир Атаманчук, обвиненный в дискредитации российской армии, пожаловался, что следователь обязал его являться почти ежедневно, а ездить приходится за сто километров. Ежедневные визиты к следователю повлияли на состояние здоровья пенсионера, он вынужден был обратиться к врачам.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. Его заключили под стражу на пять суток. По его словам, в то время, когда он находился под административным арестом, в его квартиру пришли силовики и что-то искали. На их действия сочинец направил жалобу в прокуратуру Краснодарского края. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

Сочинский активист Владимир Атаманчук рассказал 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что следователь вручил ему 22 декабря сразу пять повесток с датами явки. Причем, по его словам, являться он должен чуть ли не ежедневно, и на каждом из следственных действий его убеждают сознаться и написать явку с повинной.

"В чем я виноват? Мои права говорить то, что я думаю и участвовать в выборах, записаны в Конституции РФ. Они попираются. И меня за это еще и преследуют. Более того, оказывают давление. Я уже побывал у разных следователей в Дагомысе и в Сочи более десятка раз. Мне 71 год, у меня проблемы со здоровьем, мне нужен покой и режим. Но с момента возбуждения уголовного дела меня постоянно дергают. Если ранее я приходил на их следственные действия по месту жительства в Лазаревском районе, то теперь мое дело передали в Центральный район. Я вынужден ездить более ста километров в день туда и обратно, тратить свои пенсионные деньги на дорогу, чтобы послушать, как следователь настоятельно рекомендует мне написать явку с повинной. Но я даже не понимаю, в чем именно меня обвиняют", - рассказал Атаманчук.

Он рассказал, что следователь 22 декабря вручил ему сразу пять повесток на 23, 24, 26, 27 и 28 декабря. "То есть к нему я должен ездить, как на работу. Я приехал 23 и 24 по повесткам, но 26 мне стало плохо. Я обратился в хирургическое отделение. Мне провели обследование, так как выявились серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата. Мне рекомендовали постельный режим и пройти более детальное обследование 27 декабря, выписали больничный. Я сразу же позвонил следователю и сообщил, что не могу приехать 26, 27 и 28 ввиду болезни и у меня имеется подтверждающий документ. Сообщил так же, что мой адвокат занят в других, ранее назначенных делах, и не сможет участвовать в следственных действиях в эти дни", - рассказал активист.

На это, по словам Атаманчука, его пригрозили доставить силой. "При этом следователь также сказал, что если мой адвокат не может в эти дни, то он найдет мне своего адвоката. Я нахожусь фактически в разбитом моральном и физическом состоянии. Я не вижу нигде защиты против этого произвола и жестокости. В силу возраста, заболевания и финансовых сложностей я не могу ездить по столько километров в день. Если меня повезут силой и закроют без лечения, то я просто умру в этой тюрьме, потому что испытывают сильные боли и мне необходимо лечение. Я расцениваю это как давление», - заявил Атаманчук.

Адвокат Атаманчука Сергей Костюк пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что «следователь не имеет права давить на обвиняемого, и если обвиняемый предъявляет больничный, то следственные действия должны отменяться».

Комментариями следователя о сведениях, изложенных Атаманчуком, "Кавказский узел" пока не располагает.

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