Уголовное дело о дискредитации армии возбуждено против Владимира Атаманчука

22 октября 2022, 02:55

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Против 71-летнего сочинского активиста Владимира Атаманука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, он находится под подпиской о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. Его заключили под стражу на пять суток. По его словам, в то время, когда он находился под административным арестом, в его квартиру пришли силовики и что-то искали. На их действия сочинец направил жалобу в прокуратуру Краснодарского края.

21 октября пенсионеру Владимиру Атаманчуку вручили постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (дискредитация российской армии), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Сергей Костюк.

"Сам Атаманчук от показаний следователям отказался и взял статью 51 Конституции РФ», - добавил адвокат Сергей Костюк, который бы вместе с Атаманчуком на допросе.

В полиции Дагомыса корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в отношении Атаманчука ведется следствие. "Ведется следствие, с Атаманчука взята подписка о невыезде", - сообщил сотрудник полиции.

Владимир Атаманчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что накануне к нему домой приходили силовики и вручили повестку о явке на допрос 21 октября.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), сказано, что 17 мая Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал Владимира Атаманчука на 50 тысяч рублей по обвинению в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП Российской Федерации.

Далее сказано, что 23 мая Центральный районный суд Сочи признал Атаманчука виновным в совершении аналогичного правонарушения и оштрафован на 30 тысяч рублей.

4 сентября Атаманчук. отмечается в постановлении, "осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, распространил заранее изготовленные и находящиеся при нем листовки, содержащие информацию, дискредитирующую использование Вооруженных сил Российской Федерации".

В постановлении приводится содержание листовки. В ней, в частности, Атаманчук пишет, что большинство сочинцев придерживается пацифистских взглядов, что власти преследуют инакомыслящих.

"Таким образом, в действия Атаманчука В.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в постановлении, где также отмечается, что Атаманчук совершил "публичные действия" "после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года".

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