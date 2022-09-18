Владимир Атаманчук обжаловал решение об административном аресте

18 сентября 2022, 02:14

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70-летний сочинский активист Владимир Атаманчук подал жалобу на постановление суда о заключении его под стражу на пять суток. Он также рассказал, что в то время, когда он находился под административном арестом, в его квартиру пришли силовики и что-то искали. На их действия Атаманчук направил жалобу в прокуратуру Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам.

Сочинский пенсионер Владимир Атаманчук 17 сентября подал жалобу на постановление суда о заключении его под стражу на пять суток. Об этом сам Атаманчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла".

Он предоставил корреспонденту "Кавказского узла" копию постановления суда от 8 сентября и жалобу на постановление. Также он рассказал, что 17 сентября направил жалобу в прокуратуру края на действия силовиков, которые, пока он находился в СИЗО, проникли к нему домой.

В постановлении суда указано, что "Атаманчук В.Л. совершил неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка".

По данным суда, 4 сентября было зарегистрировано сообщение "в отношении неизвестного гражданина, который распространял агитационные листовки на имя Атаманчук В". 7 сентября сотрудники полиции встретили гражданина, "схожего по приметам с гражданином Атаманчуком В." Ему была "разъяснена цель и причина обращения, на что последний не отреагировал, продолжил движение в противоположном направлении, на неоднократные законные требования сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в отдел полиции ответил категорическим отказом в грубой форме, чем воспрепятствовал исполнению обязанностей, возложенных на полицию".

Атаманчук на суде вину не признал. "Выслушав лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, исследовав представленные материалы, суд находит его вину в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, доказанной, поскольку в материалах дела зафиксированы факты неповиновения законному требованию сотрудника полиции", - говорится в решении суда.

При этом он признал возраст Атаманчука смягчающим обстоятельством. «Атаманчука Владимира Леонидовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток с содержанием в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке", - написано в решении суда.

Атаманчук считает, что он признан виновным в том, что не совершал. "Чувствую я себя очень плохо физически после перенесенного стресса и сопутствующих заболеваний и возраста. У меня серьёзная гипертония. У меня был приступ после задержания у дома, что зафиксировано полицией и в больнице перед помещением в ИВС. Задержали меня утром в нескольких метрах от дома приблизительно в 7.50 7 сентября. Хочу уточнить, что их было двое в штатском и двое в форме. Они не представились, предложили сесть в машину и поехать с ними в полицию, где всё объяснят. Приехали... А в 15.30 сказали, что на меня составлен административный протокол за неповиновению законному требованию полиции… Какому именно «законному требованию» - не сказали. Протокол не показали. Адвоката отказались вызвать, написать жалобу прокурору не дали бумаги... И посадили в камеру, сказав: "Завтра на суде всё узнаешь", - рассказал он.

В суд, по его словам, его отвезли только к 17.00 следующего дня. "Судья спросила фамилию и адрес, после чего сказала, что меня задержали на улице Победы, 153, и что там я не подчинился законным требованиям полицейских. Это я прочитал в решении, которое смог получить только после выхода на свободу. Когда я сказал судье, что на улице Победы, 153 меня не было, она встала и покинула зал. Через полминуты вошла её секретарь с готовым решением суда... И предложила мне подписать бумагу, что я ознакомлен до суда со своими процессуальными правами, чего не было. Я отказался, и она сказала, что тогда решение суда мне не даст. Полицейский сказал, что мне дали пять суток", - продолжил активист.

По мнению Атаманчука, задержание связано с тем, что он был кандидатом на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. "Меня сняли с выборов <...> Конечно, я считаю, что меня устраняли специально по заказу властей. Выборы я встретил в тюрьме. Мне туда принесли урну, на что я ответил, что голосовать в условиях не свободы отказываюсь", - заявил он.

Он также рассказал, что был на приеме у руководителя Лазаревского отделения следственного комитета, и тот обещал разобраться.

В поданной жалобе Атаманчук написал, что "для того, чтобы на время выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва снизить гражданскую активность Атаманчука Владимира, неустановленными должностными лицами <...> было принято решение сфальсифицировать материалы дела об административном правонарушении".

Что касается данных о том, что у него силовики потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, то, по словам Атаманчука, что готов был показать паспорт, лежащие в квартире, но силовики это предложение проигнорировали.

Жительница Белгородской области Галина Сидорова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в том время, когда Атаманчук отбывал срок в камере, к нему приходили два человека в штатском.

«Мы приехали с мужем и двумя детьми в Сочи, остановились у Владимира Леонидовича. Он очень гостеприимный и вежливый хозяин, нам у него понравилось. Мы отдыхали у него неделю. 7 сентября он ушел рано утром по своим делам, а вернулся только через 5 суток. Мы и не знали, что подумать… На следующий день, как он ушел, решили обратиться в полицию на предмет его розыска. Он очень домашний человек и куда он мог деться, мы не знали. Его сотовый телефон не отвечал, мы очень беспокоились. На следующий день ночью супруг заметил, что во двор кто-то тихо зашел без стука. Ходили по двору двое неизвестных с фонариками. Было очень неприятно. Мы вышли и спросили, что им нужно. Тогда один из них, что был в штатском, сказал, что ему надо пройти в комнату к Владимиру Леонидовичу, и чтобы я ему ее показала. Незнакомец прошел за мной, я показала ему комнату. Он зашел туда один и находился там один несколько минут. Когда они уходили, они ничего нам не пояснили», - рассказала она.

Атаманчук рассказал, что постановление об обыске он не получал, но предполагает, что у него забрали флешку. «Там я хранил всю информацию», - рассказал он.

Адвокат Сергей Костюк считает, что «фальсификаций административного дела Атаманчука должны заняться не только прокуроры, но и следователи, равно как и незаконным проникновением в его жилище без понятых».

Комментариями представителей силовых структур Сочи по поводу административного дела в отношении Владимира Атаманчука и обыска в его комнате "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее Атаманчук рассказал, что блогер Анна Колмагорцева, которая снимала его на видео и выложила ролик в интернет, затем удалила его. В июне суд в Сочи назначил ей 15 тысяч рублей штрафа, признав виновной в злоупотреблении свободой массовой информации за интервью с координатором общественного движения "Гражданская инициатива" Владимиром Атаманчуком о ситуации на Украине.

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