Житель Ставрополья заподозрен в дискредитации армии

07 января 2023, 22:54

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Административный протокол по статье о дискредитации российских военных в отношении Руслана Сулейманова поступил в Красногвардейский районный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил. Под угрозу преследования по этой статье попали авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций. Так, 15 декабря стало известно, что Кисловодский городской суд назначил Антону Волошенко штраф в 50 тысяч рублей за публикации "ВКонтакте", хотя мужчина просил о снисхождении.

Административный протокол по статье о дискредитации российских военных составлен на жителя Ставропольского края Руслана Сулейманова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Рассмотрение протокола назначено на 18 января, следует из информации на сайте Красногвардейского районного суда.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали ранее адвокаты.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.