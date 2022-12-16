16 декабря 2022, 04:27

Житель Кисловодска оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кисловодский городской суд назначил Антону Волошенко максимальный штраф, предусмотренный статьей о дискредитации российской армии, за публикации "ВКонтакте", хотя мужчина просил о снисхождении. 

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил. Под угрозу преследования по этой статье попали авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций: так, суд в Краснодаре 14 декабря оштрафовал местного жителя за пацифистский пикет.

Безработный житель Кисловодска Антон Волошенко получил штраф по статье о дискредитации российских вооруженных сил после пацифистских комментариев в социальной сети, сообщило 15 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно постановлению, размещенному на сайте Кисловодского горсуда, Волошенко размещал публикации на общедоступной странице "ВКонтакте", где он был зарегистрирован под иной фамилией. В его постах суд нашел "сведения, дискриминирующие использование Вооруженных сил РФ". Кроме того, мужчине вменили в вину "символику «Z», использованную в нецензурной лексике".

В суде Волошенко признал свою вину, пояснив, что не преследовал противоправных целей. Мужчина просил "строго не наказывать" его. Суд отягчающих обстоятельств в его деле не нашел, а смягчающим назвал признание вины, однако наказание определил максимально возможное - 50 тысяч рублей штрафа, следует из постановления.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее адвокат Михаил Беньяш**.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Кисловодска оштрафована по статье о дискредитации военных", "Житель Лермонтова оштрафован за дискредитацию российской армии", "Ставрополец арестован за порчу стелы и баннеров с буквами V и Z".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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