Житель Краснодара оштрафован за пацифистский пикет

15 декабря 2022, 20:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд назначил Евгению Солоду 15 000 рублей штрафа, признав дискредитацией российской армии надпись на плакате, с которым краснодарец вышел на одиночный пикет. Солод вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", Евгений Солод был задержан 18 ноября на пацифистском пикете напротив здания администрации Краснодарского края. После составления административного протокола он был отпущен из отдела полиции. 27 ноября стало известно, что дело Солода поступило в суд.

Первомайский районный суд Краснодара признал местного жителя Евгения Солода виновным в дискредитации армии. В суде Солод обвинение в правонарушении не признал, пояснив, что плакат, с которым он вышел на акцию, выражал его гражданскую позицию. Суд учел, что правонарушение совершено впервые, а Солод получает небольшую зарплату, и назначил наказание ниже минимального – 15 тысяч рублей, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на активиста.

Как следует из карточки дела на сайте Первомайского районного суда Краснодара, судебное заседание состоялось 14 декабря, вынесено постановление о назначении административного наказания.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. По словам адвокатов, статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.