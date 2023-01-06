Застройщик задержан в Нальчике после жалоб дольщиков

06 января 2023, 11:51

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В Нальчике задержан застройщик трех жилищных комплексов, подозреваемый в мошенничестве с деньгами дольщиков, сообщила прокуратура. Этому заявлению предшествовало видеообращение дольщиков, потребовавших реакции на свои жалобы.

Застройщик жилищных комплексов «Премьера-1», «Премьера-2» и «Зеленый город» в Нальчике задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила 5 января прокуратура Кабардино-Балкарии.

Несколько уголовных дел расследуются "по фактам хищения денежных средств граждан при возведении данных объектов", уточнило ведомство. "Застройщиком длительное время реальные меры, направленные на ввод объектов в эксплуатацию, не принимаются, источники финансирования строительства жилищных комплексов «Премьера-2» и «Зеленый город» не определены", - говорится в публикации на сайте прокуратуры.

Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию администрации Нальчика и регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, "а также изучена полнота принятых ими мер для исключения возникновения сложившейся ситуации", отмечается в сообщении прокуратуры.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Заявлению прокуратуры предшествовало видеообращение дольщиков, размещенное 6 ноября 2022 года на YouTube-канале "Сделано в КБР". "Обманутые дольщики (ул.Кирова, 2) записали очередное обращение к руководству Кабардино-Балкарии. Они потребовали решить их жилищный вопрос и привлечь к ответственности лиц, по вине которых они оказались брошенными на произвол судьбы", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах видны около полутора десятков мужчин и женщин разного возраста, в том числе женщины с детьми на руках. "Мы дольщики ЖК "Премьера-2" по адресу город Нальчик, улица Кирова, 2. Нами были за наши квартиры оплачены денежные средства, их, по примерным подсчетам, около 300 миллионов рублей. Нами были оплачены эти деньги застройщику этого дома, а также организованной группе лиц – его сыновьям […] и риелторскому составу […]. Наш дом до сих пор не достроен", - говорит на видео от имени собравшихся одна из женщин.

По словам дольщиков, они обращались к чиновникам, но "никаких действий реальных" не последовало. "8 марта 2022 года ОВД города Нальчика возбуждены уголовные дела в отношении застройщика по статьям 200.3 УК РФ (незаконное привлечение денежных средств) и статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Просим прокуратуру Кабардино-Балкарии взять под контроль ход следствия и дать правовую оценку действиям группы лиц, без активного участия которых [застройщики] не смогли бы совершить подобные деяния. Мы ждем приобретенное жилье уже 3-4 года. Многие из почти 200 покупателей брали кредит на покупку квартир, сейчас оплачивают эти кредиты и проживают на съемных квартирах", - указали авторы обращения.

По состоянию на 11.50 мск, под видео размещено 99 комментариев. Их авторы единодушно поддержали дольщиков. "Мне жаль людей. Я знаю лично тех, кто там купил квартиру. Намучились! Куда смотрит глава и администрация города?" - написала, в частности, FunnyMaRianna.

"Да, ребята... По всей стране идет обман дольщиков, я три года воевал, дошел до Верховного суда России, но выиграл, потратив ещё полмиллиона и нервы", - поделился user-zz4oo7uu3e.

"Бездействие и попустительство создали возможность и условия авантюристам обмануть людей... Имея надлежащий надзор и контроль со стороны надзорных органов, этого не случилось бы", - высказал мнение user-sp1cs7ck7w.

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