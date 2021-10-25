Два жителя Кабардино-Балкарии обвинены в обмане дольщиков

25 октября 2021, 19:26

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Передано в суд дело главы стройкомпании из Нальчика и его сообщника, которые обвиняются в присвоении 31 миллиона рублей, полученных от 10 дольщиков, сообщило МВД.

Управление СКР по Кабардино-Балкарии завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 54-летнего гендиректора строительной компании и его 40-летнего сообщника. Главе стройкомпании также предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с августа 2015 года по июнь 2018 года глава стройкомпании в Нальчике заключил договоры долевого участия с 10 дольщиками, которых привел к нему сообщник. Дольщики внесли в счет будущих квартир почти 31 миллион рублей, застройщики распорядились деньгами по своему усмотрению, не выполнив обязанности по договорам, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев от обвиняемых или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2016 года Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил застройщику Владимиру Глазкову шесть лет заключения. Апелляция на приговор была отклонена несмотря на то, что ряд потерпевших настаивали на его невиновности. 16 декабря замглавы правительства Кабардино-Балкарии пообещал рассмотреть требования дольщиков, потерявших вложенные в строительство дома на улице Толстого в Нальчике деньги. Дольщики дома на улице Толстого передали застройщику более 11 миллионов рублей. Однако в январе 2020 года власти Кабардино-Балкарии отказали нальчикским дольщикам в компенсации, так как они не подпадают под действие закона о защите прав участников долевого строительства.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.