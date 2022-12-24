Житель Тимашевска погиб в зоне военной операции

24 декабря 2022, 18:29

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Алексей Курников погиб в бою во время военной операции, сообщил глава администрации Тимашевска. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 64 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", глава Тихорецкого района сообщил, что старший лейтенант Дмитрий Наливайко погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель не менее 63 жителей Краснодарского края.

5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Житель Тимашевска Алексей Курников погиб в бою в зоне военной операции, в одном из населенных пунктов "новых регионов России", и ему посмертно присвоен орден Мужества, сообщил глава Тимашевского городского поселения Николай Панин.

"Вместе с временно исполняющим обязанности военного комиссара Тимашевского и Калининского районов Андреем Васильевичем Верченко высокую награду вручили матери бойца", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 64 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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