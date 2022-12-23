Офицер из Тихорецкого района погиб на Украине

23 декабря 2022, 07:18

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Старший лейтенант Дмитрий Наливайко погиб на Украине, его вдове передан орден Мужества, сообщил глава Тихорецкого района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 63 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", администрация Брюховецкого района сообщила, что рядовой Владислав Ивженко погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 62 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб житель Тихорецкого района Дмитрий Наливайко, его вдове передан орден Мужества, сообщил глава района Анатолий Перепелин.

"Посмертную награду «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» старший лейтенант Наливайко заслужил в ходе специальной военной операции на Украине. Дмитрий почти полгода находился на передовой, руководил взводом", - написал Перепелин на своей странице во "ВКонтакте".

У Наливайко остались супруга и две маленькие дочери, отметил чиновник, пообещав, что власти "в любое время готовы помочь и поддержать" их.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 63 жителей Краснодарского края.

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