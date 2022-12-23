Требование перечислить пожертвования в госфонд возмутило педагогов в Чечне

23 декабря 2022, 08:15

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Школам в Чечне направлено предложение перечислить в государственный фонд однодневный заработок педагогов для помощи детям-сиротам, сообщили в Минтруда республики. Учителя в сельских школах получают такую низкую зарплату, что сами нуждаются в поддержке, пожаловались педагоги.

Как писал "Кавказский узел", по данным официальной статистики с сентября 2021 года по август 2022 года, в Чечне доля работающих жителей с зарплатой менее 20 тысяч рублей составляет 39,5%, а 1,4% работающих жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

Грозный оказался на 95 месте в рейтинге 100 крупнейших городов России по уровню зарплат в первом полугодии 2022 года. По данным Росстата, в столице Чечни средняя зарплата в месяц составляла 35,3 тысячи рублей.

Просьба о том, чтобы учителя всех школ Ачхой-Мартановского района перечислили на счет госучреждения "Республиканский фонд социальной поддержки Чеченской Республики" (учредитель – Минтруда Чечни) добровольное пожертвование в размере однодневного заработка, поступило в районное управление образования в декабре.

"Эти денежные средства пойдут для ежегодных выплат детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей", - говорится в письме руководителя фонда Саид-Рахмана Жамалуллайла (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Эти деньги предназначены также и для тех жителей республики, которые оказались в сложной жизненной ситуации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минтруда Чечни. "Такие обращения были отправлены всем руководителям подведомственных образовательных организаций, не только ачхоймартановцам", - пояснила она.

Учительница математики одной из местных школ Элина посетовала, что ее семейный бюджет не позволяет делать такие пожертвования. "Если наши городские коллеги , живущие в Грозном, могут заработать какую-то [дополнительную] сумму, занимаясь репетиторством, то в сельском местности мы не можем позволить себе такую роскошь, потому что основная часть родителей наших учеников еле сводят концы с концами, и никто не может себе позволить нанимать репетитора для своего ребенка, если он по болезни сильно отстал по каким-то предметам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что в апреле этого года их коллектив – а это 45 человек – уже перечислял однодневный заработок в фонд ГАУ «РФСП ЧР». "Только от нашей школы фонд получил 58500 рублей, а в республике 496 школ", - сказала Элина.

По ее словам, учителей, которые выразили недовольство необходимостью вновь перечислить в фонд однодневный заработок – 1300 рублей, чиновник администрации назвал "бессердечными людьми и скрягами". "Может, для него эта тысяча погоды не делает, но только не для педагогов. В нашей школе средний заработок – 15 600 рублей. Но на карточку после различных вычетов, о которых мы можем только догадываться, нам присылают около 14 тысяч, каждый месяц по-разному. Правда, нам выплачивают компенсацию за расходы по ЖКХ – 1200 рублей. Но за свет, за воду и газ мы получаем такие счета, что в среднем выходит по две тысячи рублей", - рассказала Элина.

У педагогов есть и дополнительные расходы, отметила она. "К примеру, в месяц у каждого из нас уходит по две-три пачки бумаги по 320 рублей. Бумага нужна, чтобы распечатывать ученикам задания, составлять поурочные планы, отчёты для проверяющих. А еще картриджи по 300-400 рублей. За интернет и телефон платим 1200, это не роскошь, а необходимые условия для нормальной работы, особенно, когда сидели на карантине. По идее, и бумагу, и картриджи нам должна предоставлять школа, также, как и интернет тоже школа должна оплатить. Но школе на это средства не выделяются. А мы каждый месяц на всю эту «мелочевку» тратим по полторы-две тысячи из своего кармана", - пожаловалась учитель математики.

В Чечне за первые шесть месяцев 2022 года зафиксирована самая низкая в стране зарплата школьных учителей, она составляет 26 712 рублей в месяц, следует из данных Росстата. При этом средняя зарплата учителей в стране составила в январе-июне 57 067 рублей в месяц.

По ее словам, мало кто из ее коллег не занимает деньги «до зарплаты». "Причины бывают разные, чаще всего – это болезнь кого-то из родных, и требуются немалые деньги на лекарства, на то, чтобы отвезти больного на консультацию или на лечение в другой город. Такие ситуации для любой семьи - катастрофа. И тогда мы скидываемся. Кто сколько может, чтобы собрать необходимую. сумму на дорогу, на лечение. Чаще всего мы собираем деньги, заранее зная, что навряд ли в ближайшее время коллега сможет вернуть всем долг, но разве об этом думаешь? Был случай, когда мы обратились в один известный благотворительный фонд за недостающей суммой для лечения мужа нашей учительницы, но нашу просьбу просто проигнорировали", - рассказала Элина.

Педагог одной из школ Шали Седа сообщила, что не против помощи детям-сиротам, но считает неправильным оказывать им помощь за счет людей, которые сами нуждаются в помощи. "Святое дело помочь тем, кто этом нуждается. Однако почему нужно это делать за счет тех, кто в этой помощи нуждается не меньше, чем те граждане, которые оказались в сложной ситуации? Разве наше существовавшие на грани нищеты – это не сложная ситуация? Мы не живем, а выживаем", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина пояснила, что в ее семье четверо школьников, перед началом холодов нужно было всем купить зимнюю обувь, теплые куртки. "И если сыновья особо не привередничали, а стали носить те ботинки, которые я им купила, то девочки-старшеклассницы абы что не хотели носить. То, что они выбрали, сразу пробило брешь в семейном бюджете. Муж одно время таксовал, был заработок, хоть и небольшой, но машина старая, больше денег уходило на запчасти. Сейчас постоянной работы не имеет, вот уже три месяца живем на мою зарплату. Пришлось влезать в долги", - рассказала Седа.

По ее словам, то что остается от зарплаты после различных отчислений, уходит на продукты и на комбикорм козе. "Раньше держали корову и всегда дома были молоко, сметана, творог. Но все пастбища вокруг Шали распроданы, вся земля частная, даже мальчишкам в футбол играть негде. Пришлось корову продать, вот купили козу, молоко дети не очень любят, а вот сыр козий нравится, но его бывает мало. Трое мужчин в семье, если мяса нет, встают из-за стола полуголодные. Мясо на рынке 400 рублей за килограмм, маленькая домашняя курица – 350 рублей. Мы в еде не роскошествуем, стараюсь больше в качестве гарнира к мясным блюдам гречку, рис, перловку. На деликатесы денег нет. Ведь у нас, кроме всего прочего, нужно иметь какую-то сумму, хотя бы, тысячи три, нетронутой. Если кто-то из близких, не дай Аллах, умрет, то нужно идти на тезет (поминки), а ведь с пустыми руками не пойдешь. И на свадьбы тоже идешь с деньгами", - рассказала Седа.

У пятнадцати коллег Седы, по ее словам, дети-инвалиды. "Для поддержания относительного здоровья им нужны дорогостоящие препараты, для троих мальчиков врачи настоятельно рекомендуют проводить реабилитационные мероприятия в специализированных клиниках. Родители обращались за помощью в разные инстанции, им обещали помочь. Но сейчас, на повестке дня у чиновников другие проблемы и обещание оказать помощь отложено на неопределенное время. Благотворительность – дело хорошее, только вот почему для детей-сирот деньги частично забирают у других детей, даже если они не сироты, но они инвалиды, и им нужны средства для лечения", - сказала она.

Напомним, в 2021 году Чечни и Дагестан вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России. В частности, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Чечни составили 33,5 миллиарда рублей.

В 2020 году Чечня, Дагестан и Ингушетия стали лидерами по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Дагестан составили более 134 миллиардов рублей, в Чечню - 106,4 миллиарда рублей.

В июне 2017 года глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики. При этом бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни: бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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