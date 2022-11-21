Республики Юга России отличились неравенством зарплат

21 ноября 2022, 01:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самый высокий уровень неравенства зарплат составители тематического российского рейтинга зафиксировали в Ингушетии и Калмыкии, где более ста тысяч рублей в месяц получает лишь 1,3% населения, а менее 20 тысяч рублей в месяц - 40,5% и 31,8% соответственно. Сильный разрыв между долей низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников также зафиксирован в Дагестане и Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в первом полугодии 2022 года самые низкие зарплаты получали жители Грозного, Майкопа, Черкесска, Нальчика, Владикавказа и Элисты. Эти города заняли последние места рейтинга крупнейших городов России по уровню зарплат.

Рейтинг регионов России по неравенству зарплат за 2022 год опубликовало сегодня, 21 ноября РИА "Новости". В нем приводятся доли работающих жителей с зарплатой более 100 тысяч рублей и зарплатой менее 20 тысяч рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат. Данные рейтинга приводятся на основе официальной статистики за 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года).

Среди регионов Юга России больше всего высокооплачиваемых специалистов в Астраханской области (38 место) - 4,1% местных жителей получают зарплаты в размере более 100 тысяч рублей. При этом в регионе зарплаты ниже 20 тысяч рублей получают 26,1% жителей.

В Краснодарском крае (44 место) больше 100 тысяч рублей получает 3,7% жителей, а меньше 20 тысяч рублей - 21,2%, в Ростовской области (46 место) - 3,3% и 25,9% соответственно, в Ставропольском крае (63 место) - 2,3% и 27,3% соответственно, в Волгоградской области (64 место) - 2,2% и 23,5% соответственно, в Северной Осетии (68 место) - 2% и 39% соответственно, в Адыгее (70 место) - 1,9% и 28,4% соответственно, в Карачаево-Черкесии (77 место) - 1,6% и 38,8% соответственно, в Кабардино-Балкарии (79 место) - 1,6% и 41,4% соответственно, в Чечне (81 место) - 1,4% и 39,5% соответственно, в Дагестане (82 место) - 1,4% и 25% соответственно, в Ингушетии (84 место) - 1,3% и 40,5% соответственно.

Последнее место рейтинга заняла Калмыкия, где более 100 тысяч рублей получает лишь 1,3% населения, а менее 20 тысяч - 31,8% жителей.

На первом месте рейтинга - Чукотский автономный округ, где доля работающих с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц составляет 49,6%, а доля работающих с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц - 1,5%.

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