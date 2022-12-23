Активист из Горячего Ключа назвал пожар в своем доме результатом конфликтов с властями

23 декабря 2022, 06:20

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Дом активиста Андрея Панюшкина в Горячем Ключе сгорел при подозрительных обстоятельствах, а правоохранительные органы не расследуют произошедшее, заявили его единомышленники из «Экологической вахты по Северному Кавказу». Панюшкин уверен, что его дом подожгли, и связывает это со своей гражданской позицией.

О поджоге дома экоактивиста Андрея Панюшкина "Кавказскому узлу" сообщила представитель проекта «Поддержка экозащитников». Она передала редакции контакты активиста, чья семья после произошедшего в декабре пожара лишилась единственного жилья и всего имущества.

46-летний Панюшкин, член «Экологической Вахты по Северному Кавказу», блогер и IT-специалист, в сентябре уехал в Испанию и до сих пор остается в этой стране, опасаясь возвращаться в Россию. Активист полагает, что на родине ему угрожает преследование из-за пацифистской позиции. За рубежом он участвует в акциях общественного объединения под названием «Испанская ассоциация протестных россиян». С 2017 года и до отъезда из России Панюшкин был председателем ТОСа № 26 Горячего ключа, где проживает более тысячи человек и расположено свыше 300 домов.

Именно со своей гражданской позицией Андрей Панюшкин связывает поджог дома. «Я критиковал чиновников за их безграмотное и коррупционное отношение к экологии нашего курортного города. Свою позицию выражал в социальных сетях, писал заявления и жалобы в полицию, прокуратуру, администрацию. Ответами на требование навести экологический порядок на свалках и реках в Горячем ключе были угрозы физической расправы, визиты полицейских с предупреждениями о «недопустимости экстремистской деятельности», угрозы подбросить наркотики и «посадить надолго», - заявил Панюшкин 22 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, он сам строил дом в течение 15 лет. Стройка была завершена только в этом году и семья Панюшкина - у активиста есть жена и несовершеннолетняя дочь - переехала в новое жилье. Пожар произошел 3 декабря, когда дома никого не было.

"Дом у нас двухэтажный с мансардой. Супруга с дочерью уехали на выходные к родственникам, я в Испании. Вечером мне позвонил сосед и сообщил о пожаре: по его словам, он слышал какой то хлопок и не придал этому никакого значения, но потом, когда пламя стало распространяться, он его увидел и вызвал пожарных, которые тушили этот пожар почти пять часов. В результате такого пожаротушения дом сгорел вместе с вещами до невосстановимого состояния. Пожар, по словам соседей, начался на мансарде. Вся техника и электропроводка были в полном порядке, дом новый. После этого известия я находился в шоковом состоянии, но 5 декабря сосредоточился и написал заявление с указанием фамилий всех, кто мог организовать поджог. У меня есть документ, что заявление принято полицией, но к 22 декабря ни меня, ни соседей, ни мою супругу никто не опрашивал, дом никто не осматривал и акты не составлялись. Причина пожара не установлена", - рассказал Панюшкин.

Активист утверждает, что правоохранители устно сообщили причину пожара его жене. "Сказали что это поджог и что ее супругу, то есть мне, следовало «держать язык за зубами»", - заявил Андрей Панюшкин. Общий ущерб от пожара он оценивает примерно в 15 миллионов рублей.

Член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Дмитрий Шевченко подтвердил, что Панюшкин сотрудничал с организацией и участвовал в мониторинге чистоты окружающей среды, которым организация занимается в последние два года, установив на своем доме датчик качества воздуха.

"Он в Горячем ключе был один из самых заметных экоактивистов, поднимал много важных и острых вопросов, в том числе о городской свалке, которую должны были закрыть, но она продолжала эксплуатироваться долгое время. На этой почве у него были серьезные конфликты с администрацией Горячего Ключа. Также большой конфликт с администрацией был у него по поводу слива канализации в реку Псекупс. В Горячем Ключе население стремительными темпами растет за счет приезжих, а чиновники ничего не делают, чтобы привести в порядок и нарастить городскую инфраструктуру. Все эти проблемы Панюшкин смело поднимал, и его, открытость, смелость и настойчивость, конечно, не нравилась местным властям", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Шевченко отмечает, что дом его коллеги "сгорел при весьма странных обстоятельствах" и считает обоснованной его версию о поджоге из мести за гражданскую позицию. "Экологов преследуют, избивают - достаточно вспомнить случай с Андреем Рудомахой, который мог погибнуть от нанесенных ему травм. Жгли автомобили и разбивали стекла, портили другое имущество, и хотя такая мера как поджог дома еще не применялась к нашим активистам, я не исключаю поджог (дома Панюшкина) ввиду усиления репрессий. Их 300 домов ТОСа, где он жил, сгорел только один и именно тот, где жил экоактивист и пацифист. Случилось это уже в темное время суток, когда никого не было дома. То, что горел дом с крыши, тоже наводит на определенные мысли. И до сих пор не установлена причина пожара и не обследован дом, когда закон отводит на это всего трое суток», - указал Шевченко.

Член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Александр Савельев, ныне покинувший Россию, также знает Панюшкина как активного борца за экологию, имевшего недоброжелателей среди чиновников и бизнесменов. Они были заинтересованы в поджоге дома Панюшкина, чтобы тот не возвращался в Россию и больше не препятствовал их обогащению, полагает активист. «Был зверски Андрей Рудомаха, есть видеозаписи, следствие могло легко вычислить нападавших, заказчиков и исполнителей, но никто даже пальцем не пошевелил, хотя уже прошло пять лет. Было организовано нападение на Давида Канкию и вновь никого не нашли, - хотя вопрос, искали ли. И в случае с Андреем Панюшкиным, полагаю, вряд ли будут искать заказчиков и исполнителей. Быть активистом и правозащитником, отстаивать права людей и законы в России небезопасно», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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