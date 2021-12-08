Предприниматель из Волгограда осужден на шесть лет за поджог дома губернатора

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к шести годам колонии строгого режима бывшего арендатора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова, признав его виновным в причастности к поджогу дома губернатора Андрея Бочарова.

Как писал "Кавказский узел", попытка поджога дома в элитном поселке Латошинка, где жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, произошла в ночь на 16 ноября 2016 года. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен задержанный тогда же бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. 10 июня 2019 года по подозрению в организации поджога был арестован глава регионального следкома Михаил Музраев. В ноябре 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима. Приговор оспорила защита Михаила Музраева, не согласная с прописанной в решении суда его ролью в этом деле, но 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

Евгений Ремезов обвинялся в совершении террористического акта организованной группой, умышленном уничтожении чужого имущества и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия и суда, организованную преступную группу Ремезов создал весной 2015 года. В июне было организовано покушение на местного жителя на автостоянке у торгового центра. Ремезов осуществлял общее руководство участниками организованной группы, а также распоряжался деньгами, которые получал от руководителя преступной группы. За покушение он получил 300 тысяч рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В начале октября 2016 года в Михайловке Волгоградской области Ремезов, зная о желании "иного лица воздействовать на своего конкурента" спланировал поджог машины конкурента. "28 октября 2016 года по указанию Ремезова участники организованной группы, прибыв к дому потерпевшего, облили его автомобиль бензином и подожгли", - рассказали в суде.

В 2016 году у Ремезова, который был единственным участником ООО "Центральный рынок" в Волгограде, "возник умысел оказать воздействие" на руководство Волгоградской области, которое намеревалось вернуть здания Центрального рынка в муниципальную собственность. В октябре 2016 года Ремезов получил от "иного лица" одобрение на поджог дома губернатора Волгоградской области, сообщила пресс-служба суда.

Ремезов вступил в другую организованную группу, в его задачи входило "определить конкретный способ совершения данного террористического акта", найти исполнителей, "не ставя их в известность об истинных целях преступления". Он нашел четырех исполнителей Ночью 16 ноября 2016 года они прибыли к дому губернатора Волгоградской области, один из прибывших поджег одну из стен деревянного дома, в котором находились губернатор и его супруга", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"В соответствии с приговором суда Ремезов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима" - сообщили в пресс-службе.

В прениях прокурор запрашивал для Ремезова 7 лет колонии строгого режима, сообщило 7 декабря издание "НовостиВолгограда".

"Кавказский узел" также писал, что 16 августа Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, обвиненных по статье о теракте. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения по делу о поджоге дома губернатора Бочарова отрицали причастность к преступлению бывшего главы регионального следкома Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова, однако в суде они изменили свои показания, сообщила 3 ноября защита Музраева.

У губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы регионального Следкома Михаила Музраева были прекрасные отношения, заявил последний избранный мэр Волгограда Роман Гребенников сразу после ареста генерала. По его мнению, за официальной версией о покушении на главу региона должно стоять что-то ещё. Главные факты по делу Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".