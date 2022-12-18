Кадыров начал искать поддержку мусульман с помощью китайского языка

18 декабря 2022, 21:00

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Рамзан Кадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего с призывом объединиться против НАТО.

Соответствующий пост глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале. Он обвинил США и Европу в организации "десятков войн, переворотов и вторжений".



"Миллионы мирных жителей стали их жертвами. Хотя в данный момент они несут еще более страшную угрозу, разрушая все моральные ценности, которые сформированы народами всех стран за время существования человечества. Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", - написал Кадыров (перевод ТАСС).

Рамзан Кадыров регулярно высказывался по вопросам, которые находятся за рамками интересов регионального лидера, и давал тем самым понять, что он "перерос" свою должность, указали ранее "Кавказскому узлу" политологи. Только президент страны может определять внешнюю политику России, у глав регионов таких полномочий нет, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, обращенные к президенту Франции.

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