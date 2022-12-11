В Чечне произошла стычка со стрельбой с участием силовиков

11 декабря 2022, 22:25

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Конфликт в Урус-Мартане между жителями и сотрудниками ГИБДД завершился стрельбой.

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря.

Конфликт начался после того, как сотрудник СОБРа дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю, сообщил телеграмм-канал SKFO Times.

На сообщение о конфликте в Урус-Мартане отреагировал глава республики Рамзан Кадыров. По версии, озвученной Кадыровым, в конфликте участвовал не сотрудник СОБРа, а резервист Росгвардии. В видео, опубликованном на его странице в социальной сети "Вконтакте", Кадыров на чеченском языке обратился к жителям города, сообщив, что туда будут отправлены представители всех подразделений, "которым они могут высказать свои претензии". При этом он пригрозил отправить их на Украину.

Видео, опубликованное сегодня в 16.51 мск, к 22.20 мск набрало около 97 тысяч просмотров.

«Все, кто принимал в этом участие, вы все так хотите драться и воевать? У вас будет такая возможность. Я даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины», – добавил Кадыров, слова которого приводит издание"Грозный информ".

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