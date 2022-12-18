Бастрыкин отреагировал на жалобу жительницы Ростовской области

18 декабря 2022, 14:50

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Глава Следкома Александр Бастрыкин после жалобы жительницы Ростовской области потребовал возобновить расследование гибели двух рабочих, упавших с вышки, в которую врезался грузовик. Уроженцу Дагестана, управлявшему грузовиком, удалось скрыться от следствия, следует из жалобы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить новое уголовное дело и доложить ему, почему не нашли виновных в смерти двух рабочих, которые погибли в Ростове-на-Дону в феврале 2021 года. Таким образом Бастрыкин отреагировал на обращение родственницы одного из погибших, сообщает сегодня Donnews.

Жительница Ростовской области обратилась к Бастрыкину в соцсети "ВКонтакте", говорится в сообщении Информационного центра СКР в этой соцсети. "Она сообщила о длительном непривлечении к ответственности виновных в смерти ее дяди и его напарника. В феврале прошлого года мужчины работали на автовышке в городе Ростове-на-Дону. В результате столкновения автомашины «КАМАЗ» под управлением водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с автовышкой, ее дядя и его напарник погибли", - говорится в сообщении.

Уголовное дело о причинении мужчинам смерти по неосторожности расследовалось областным управлением СКР и было направлено по подследственности в органы внутренних дел." Также проводилась проверка по факту гибели указанных лиц вследствие нарушения требований охраны труда и правил безопасности при ведении работ, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано", - отмечается в публикации.

По состоянию на 14.45 мск, под сообщением размещен единственный комментарий, оставленный Дианой Кучеренко. "Спасибо большое Вам! Теперь я думаю, что справедливость восторжествует!" – говорится в комментарии.

На своей странице в соцсети Диана Кучеренко опубликовала 17 декабря сообщение о реакции Александра Бастрыкина. Из ее публикации следует, что один из погибших – родственник Дианы. "Вы все знаете, что в моей семье случилось горе. Почти два года мы пытались достучаться до следствия и наказать виновных, но все было тщетно. Но сейчас дело о гибели Миши и Артема взял на контроль Александр Иванович Бастрыкин, глава СК. Теперь есть все шансы, что будет справедливое и объективное расследование. Ведь те, кто убил двух молодых ребят и загубил их семьи, не понесли наказание", - написала она.

Бастрыкин отреагировал на письма Дианы, сестры погибшего Михаила Миесерова, сообщило 17 декабря 161.ru, не указав фамилию женщины.

По данным издания, предварительное следствие было приостановлено 19 сентября 2021 года. "В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установить местонахождение и доставить в следственный орган Ахмеда Газибагандова не представилось возможным, поскольку он скрывается от органов предварительного следствия. Следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, выполнены", - процитировало 12 мая издание постановление следователя.

18 февраля 2021 года два жителя Ростова-на-Дону, Михаил Миесеров и Артем Клименко, монтировавшие рекламный баннер, погибли, упав с автовышки на проспекте Стачки после того, как в нее врезался "Камаз".

Согласно материалам дела, за рулем грузовика был 31-летний уроженец Дагестана Ахмед Газибагандов. Ему назначили подписку о невыезде, после чего Газибагандов скрылся. "Это как такое возможно вообще? Его отпустили под подписку о невыезде... Следователь молчит, ничего нам не говорит и только присылает отписки", - привело тогда слова Дианы издание.

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