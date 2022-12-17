Очередь к Керченской переправе сократилась на Кубани до 14 машин

17 декабря 2022, 17:34

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Водители 14 автомобилей ожидают в Краснодарском крае погрузки на паромы Керченской переправы, сообщила краевая администрация.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". На этом фоне очередь к Керченской переправе выросла за сутки со 184 до 288 машин. 14 декабря очередь на паромы состояла из 315 машин, сообщила администрация Кубани.

На парковке в поселке Ильич находятся 14 машин, водители которых ожидают погрузки на паромы Керченской переправы, сообщила сегодня администрация Краснодарского края. "Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Дежурят два волонтера", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Накопительные площадки в Славянске-на-Кубани выведены в резерв и готовы "к развертыванию при необходимости". "Автомобилей на площадках нет. В Красноармейском районе перехватывающая парковка по трассе Краснодар – Славянск – Темрюк, съезд х. Турковский, не принимает машины", - сообщили краевые власти.

За сутки четыре парома перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров, а всего через паромную переправу с 9 октября по 17 декабря в порт «Керчь» были отправлены более 14 тысяч машин и почти 21 тысяча пассажиров, отмечается в публикации.

Напомним, Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году, возобновила работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы.

С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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