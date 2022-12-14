Очередь из грузовиков на Керченской переправе. Фото: admkrai.krasnodar.ru

14 декабря 2022, 13:52

315 машин стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

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Четыре парома на Керченской переправе перевезли за минувшие сутки в Крым свыше 200 машин, еще 315 - ждут своей очереди, сообщили в краевой администрации.

Как писал "Кавказский узел", к 10 декабря очередь на паромы Керченской переправы сократилась, по данным краевого оперштаба, до 184 грузовиков. Однако с полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". На этом фоне очередь к Керченской переправе выросла - на 11 декабря она составляла 288 машин.

28 ноября паромы Керченской переправы были остановлены из-за ухудшения погоды, и к 30 ноября к переправе образовалась очередь из 265 машин. К 4 декабря очередь выросла до 370 машин. Днем 6 декабря переправа возобновила работу, к утру 7 декабря на парковке в поселке Ильич находились 309 машин.

Четыре парома на Керченской паромной переправе перевезли за минувшие сутки с территории Краснодарского края в Крым свыше 200 машин, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Всего с начала работы паромной переправы 9 октября через пролив в обе стороны перевезены 44,2 тыс. пассажиров, 30,4 тыс. машин и 3,4 тыс. железнодорожных вагонов, добавили в пресс-службе.

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Примечание:

"Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе".

Автор: "Кавказский узел"

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