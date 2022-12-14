14 декабря 2022, 13:52
315 машин стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Четыре парома на Керченской переправе перевезли за минувшие сутки в Крым свыше 200 машин, еще 315 - ждут своей очереди, сообщили в краевой администрации.
Как писал "Кавказский узел", к 10 декабря очередь на паромы Керченской переправы сократилась, по данным краевого оперштаба, до 184 грузовиков. Однако с полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". На этом фоне очередь к Керченской переправе выросла - на 11 декабря она составляла 288 машин.
28 ноября паромы Керченской переправы были остановлены из-за ухудшения погоды, и к 30 ноября к переправе образовалась очередь из 265 машин. К 4 декабря очередь выросла до 370 машин. Днем 6 декабря переправа возобновила работу, к утру 7 декабря на парковке в поселке Ильич находились 309 машин.
Четыре парома на Керченской паромной переправе перевезли за минувшие сутки с территории Краснодарского края в Крым свыше 200 машин, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".
Всего с начала работы паромной переправы 9 октября через пролив в обе стороны перевезены 44,2 тыс. пассажиров, 30,4 тыс. машин и 3,4 тыс. железнодорожных вагонов, добавили в пресс-службе.
Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"