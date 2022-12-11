Очередь к Керченской переправе выросла на фоне ограничений проезда по Крымскому мосту

11 декабря 2022, 16:48

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После введения ограничений на проезд по Крымскому мосту очередь к паромам Керченской переправы выросла на Кубани до 288 машин, сообщили сегодня краевые власти.

Как писал "Кавказский узел", к 10 декабря очередь на паромы Керченской переправы сократилась, по данным краевого оперштаба, до 184 грузовиков. Однако с полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей".

28 ноября паромы Керченской переправы были остановлены из-за ухудшения погоды, и к 30 ноября к переправе образовалась очередь из 265 машин. К 4 декабря очередь выросла до 370 машин. Днем 6 декабря переправа возобновила работу, к утру 7 декабря на парковке в поселке Ильич находились 309 машин.

В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае находятся уже 288 автомобилей, сообщила сегодня пресс-служба краевой администрации. "На накопительной парковке в поселке Ильич свою очередь на Керченскую переправу ожидают водители 288 автомобилей. На перехватывающей площадке продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе ст. Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует", - говорится в публикации на сайте администрации.

Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы, отмечается в сообщении. "Накопительные площадки по направлению к Крымскому мосту в настоящее время выведены в резерв. При необходимости они продолжат работать и принимать автотранспорт", - сообщили власти края.

За прошедшие сутки в порт Керчь перевезено на паромах 192 автомобиля и 171 пассажир. "Всего через паромную переправу в обе стороны отправили более 28,9 тысяч транспортных средств", - отчиталась администрация Кубани.

Напомним, Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году, возобновила работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы.

С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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