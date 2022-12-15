Абдулмеджид Сулейманов. Кадр из видео «Избербашского ТВ».

15 декабря 2022, 18:55

Прокуратура добилась реального срока для Абдулмеджида Сулейманова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Дагестана заменил условное наказание для бывшего главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, которого суд первой инстанции признал виновным в земельных махинациях, на четыре года лишения свободы, сообщила сегодня прокуратура.

"Кавказский узел" писал, что суд в Избербаше 21 октября 2020 года назначил условный срок бывшему главе города Абдулмеджиду Сулейманову, признав его виновным в превышении должностных полномочий при передаче жительнице города муниципальной квартиры. После этого управление Следкома начало расследование еще четырех уголовных дел в отношении Сулейманова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017-2018 годах Сулейманов подписал постановления о бесплатном предоставлении четырем горожанам земельных участков под жилищное строительство.

Прокуратура Дагестана обжаловала решение Избербашского городского суда от 21 октября 2022 года, которым бывший глава Избербаша был признан виновным в 11 эпизодах превышения должностных полномочий и трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах он без оснований и с нарушением очередности выделил бесплатно в собственность граждан 13 земельных участков, находившихся в собственности города, ущерб превысил один миллион рублей. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Верховный суд Дагестана согласился с позицией прокуратуры о чрезмерно мягком наказании и приговорил его к четырем годам лишения свободы, указано в сообщении на сайте ведомства. 

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана, в рамках рассмотрения апелляционной жалобы состоялись два заседания, приговор был вынесен сегодня. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Обыски в мэрии Избербаша подчеркнули нерешенную проблему махинаций с землей", "Пользователи соцсетей поддержали требования жителей Нового Хушета", "Глава района в Дагестане получил срок по делу о махинациях с землей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 декабря 2022, 19:55

  • Азербайджанские активисты отвергли обвинения в провоцировании миротворцев

    Активисты, которые проводят акцию протеста на Лачинской дороге, корректно и уважительно ведут себя по отношению к российским миротворцам, выражали готовность угощать их едой и предлагали им свои телефоны для связи с родными, рассказали участники акции. Троллинг в адрес миротворцев, если и был допущен кем-то из протестующих, неуместен и не поддерживается организаторами протестов, заверили они.

15 декабря 2022, 18:09

15 декабря 2022, 17:16

15 декабря 2022, 16:31

  • Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана

    Махач Саидов и Тимур Омаров погибли на Украине, сегодня состоялись их похороны, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 292 уроженцев Дагестана.

15 декабря 2022, 15:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи