Прокуратура добилась реального срока для Абдулмеджида Сулейманова

15 декабря 2022, 18:55

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Верховный суд Дагестана заменил условное наказание для бывшего главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, которого суд первой инстанции признал виновным в земельных махинациях, на четыре года лишения свободы, сообщила сегодня прокуратура.

"Кавказский узел" писал, что суд в Избербаше 21 октября 2020 года назначил условный срок бывшему главе города Абдулмеджиду Сулейманову, признав его виновным в превышении должностных полномочий при передаче жительнице города муниципальной квартиры. После этого управление Следкома начало расследование еще четырех уголовных дел в отношении Сулейманова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017-2018 годах Сулейманов подписал постановления о бесплатном предоставлении четырем горожанам земельных участков под жилищное строительство.

Прокуратура Дагестана обжаловала решение Избербашского городского суда от 21 октября 2022 года, которым бывший глава Избербаша был признан виновным в 11 эпизодах превышения должностных полномочий и трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах он без оснований и с нарушением очередности выделил бесплатно в собственность граждан 13 земельных участков, находившихся в собственности города, ущерб превысил один миллион рублей. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Верховный суд Дагестана согласился с позицией прокуратуры о чрезмерно мягком наказании и приговорил его к четырем годам лишения свободы, указано в сообщении на сайте ведомства.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана, в рамках рассмотрения апелляционной жалобы состоялись два заседания, приговор был вынесен сегодня.

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