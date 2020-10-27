27 октября 2020, 15:01

Следком объявил о новом расследовании против Абдулмеджида Сулейманова

Бывший глава Избербаша, уже осужденный условно за превышение должностных полномочий, подозревается в бесплатном предоставлении нескольких земельных участков, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", суд в Избербаше 21 октября назначил условный срок бывшему главе города Абдулмеджиду Сулейманову, признав его виновным в превышении должностных полномочий при передаче жительнице города муниципальной квартиры. Суд также потребовал возместить ущерб в 1,4 миллиона рублей.

Управление Следкома по Дагестану начало расследование четырех уголовных дел  в отношении бывшего главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил сегодня Следком России. 

По версии следствия, в 2017-2018 годах Сулейманов подписал постановления о предоставлении четверым жителям Избербаша земельных участков бесплатно под индивидуальное жилищное строительство. В результате нарушены права жителей города, которые стояли в очереди на получение земельных участков и нанесен ущерб бюджету города. "Следствием будут приняты меры по возмещению подозреваемым материального ущерба", -  говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции части 2 статьи 285 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до семи лет. На 14:40 мск 27 октября на сайте городского округа Избербаш не содержится комментариев относительно уголовного преследования Абдулмеджида Сулейманова.

Абдулмеджид Сулейманов с 2007 по 2008 год возглавлял администрацию Избербаша, с 2008 по 2014 год он являлся главой города, а с 2014 по 2015 год - депутатом горсобрания. 10 августа 2015 года Абдулмеджид Сулейманов снова был избран главой города. Он ушел в отставку в декабре 2018 года. Перед этим мэра Избербаша раскритиковал глава Дагестана Владимир Васильев, возмутившийся тем, что очистные сооружения стоимостью 300 миллионов рублей так и не были введены в эксплуатацию, говорится в биографии Абдулмеджида Сулейманова, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Житель Махачкалы заподозрен в мошенничестве с документами на участок у озера Ак-Гель", "Магомед Джелилов обвинен в растрате земель Дербентского района", "Васильев оставил борьбу с коррупцией в наследство Меликову".

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