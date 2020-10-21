Глава Избербаша осужден по делу о махинациях с муниципальной квартирой

21 октября 2020, 20:51

Суд в Избербаше назначил условный срок бывшему главе города Абдулмеджиду Сулейманову, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями при передаче жительнице города муниципального жилья.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Абдулмеджид Сулейманов стал подозреваемым по делу о нарушениях при передаче муниципальной квартиры.

Абдулмеджид Сулейманов с 2007 по 2008 год возглавлял администрацию Избербаша, с 2008 по 2014 год он являлся главой города, а с 2014 по 2015 год - депутатом горсобрания. 10 августа 2015 года Абдулмеджид Сулейманов снова был избран главой города. Он ушел в отставку в декабре 2018 года. Перед этим мэра Избербаша раскритиковал глава Дагестана Владимир Васильев, возмутившийся тем, что очистные сооружения стоимостью 300 миллионов рублей так и не были введены в эксплуатацию, говорится в биографии Абдулмеджида Сулейманова, подготовленной "Кавказским узлом".

Суд установил, что в 2017 году глава Избербаша передал в собственность местной жительнице муниципальную квартиру площадью 110 квадратных метров, которая впоследствии была перепродана. Рыночная стоимость этой квартиры составляла более 2,1 миллиона рублей.

Избербашский горсуд признал бывшего главу города виновным по статье о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), он частично возместил нанесенный городу ущерб, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Санкции части 2 статьи 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, предусматривают до семи лет лишения свободы.

"Сулейманов приговорен к трем годам лишения свободы условно", - сообщил со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана "Интерфакс-Юг". Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с осужденного в пользу мэрии оставшегося ущерба в сумме 1,4 миллиона рублей.

Комментариев от Сулейманова или его представителей относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 марта 2019 года Абдулмеджид Сулейманов был заподозрен в превышении полномочий в связи с выдачей в 2015 году участка под строительство многоквартирного жилого дома вблизи больницы. Эти действия, по мнению прокуратуры, нанесли муниципалитету ущерб на 1,4 миллиона рублей. 31 августа прокуратура Дагестана сообщила, что Сулейманов подозревается в незаконной передаче трех земельных участков общей площадью 1350 квадратных метров, в отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.