Школы и детсады закрылись на карантин в Северной Осетии

16 декабря 2022, 09:42

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194 школы и 206 детских садов в Северной Осетии закрыты до 19 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщили в Минобразования республики.

По данным ведомства "из 205 школ - закрыты 194, из 236 садов - закрыты 206".

Карантин в детсадах и дистанционное обучение в школах региона продлили до 19 декабря. Недельный совокупный эпидпорог в республике превышен на 176%, пишет со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в Кабардино-Балкарии на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ переведены 14% школ. Однако пользователи соцсети призвали закрыть на время все школы и детсады, сказав, что дети в классах заражают друг друга.

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