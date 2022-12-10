Пользователи соцсети призвали закрыть на карантин школы Кабардино-Балкарии

10 декабря 2022, 22:05

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На дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ переведены 14% школ Кабардино-Балкарии, отчиталось Минпросвещения республики. Дети в классах заражают друг друга, необходимо временно закрыть все школы и детские сады, заявили пользователи Instagram*.

В Кабардино-Балкарии из-за гриппа и ОРВИ переведены на дистанционную форму обучения 38 школ, сообщило Минпросвещения Кабардино-Балкарии. "Это 14% от общего числа общеобразовательных организаций. Такая мера продиктована большим количеством заболевших детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что перевод на дистанционное обучение рекомендуется, если из-за болезни отсутствует более 20% детей. Школьные занятия в очном формате и посещение детсадов приостанавливают на время инкубационного периода гриппа и ОРВИ. За это время цепочка заражений, как правило, должна прерываться. Однако при необходимости карантинные меры могут быть продлены", - указано в сообщении.

Перевод школ на дистанционное обучение не связан с пандемией COVID-19, подчеркнули в ведомстве. "Коронавируса в школах нет, полностью останавливать учебный процесс не планируется", - указано в сообщении от 9 декабря.

Минздрав Кабардино-Балкарии ежедневно публикует данные по числу заболевших коронавирусом. так, по данным на 10 декабря, за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, один человек госпитализирован. лечение в стационарах проходят 15 человек, в том числе двое детей, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства. Данные по числу заболевших гриппом или ОРВИ не приводятся.

Сообщение о переводе части школ на дистанционное обучение было опубликовано в Instagram*-паблике "Патриот КБР", на который подписаны 370 тысяч человек. К 22.00 мск публикация набрала 130 комментариев.

Часть пользователей призвали перевести на дистанционку все школы.

"Сколько детей уже болеет, нужно все школы закрыть, ибо заражают все друг друга", - предложил пользователь _amirka_g."А учителя? Мы болеем вместе с детьми. Почему бы не отпустить все школы?! Болеют не в некоторых школах, а везде абсолютно!" - написала amina__bb. "А садики? Закройте их тоже на карантин, почему в других регионах стабильно закрывают все учебные заведения, а у нас только снижается посещаемость?" - спросила ksy.lk.

"Почему не дадут недельку восстановиться? Пожалейте детей, пожалейте учителей, которые вынуждены вести не только свои уроки, но и замещать заболевших", - написал пользователь tmi_angel12.

Ряд пользователей напомнили, что, когда школы были закрыты из-за пандемии коронавируса, пользователи соцсетей требовали возобновить очное обучение. "Нам не угодишь, честное слово! При ковиде были все школы закрыты, мы все дружно требовали их открыть. Теперь требуем закрыть", - написала swetlanabuza.

"Кавказский узел" писал, что в Кабардино-Балкарии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей большинство школьников рекомендовано было отправить на каникулы с 26 января по 6 февраля, продолжили очную учебу лишь ученики девятых-одиннадцатых классов. Временно была приостановлена также работа учреждений дополнительного образования. После 6 февраля вынужденные каникулы были продлены еще на одну неделю. Некоторые родители выступили за продолжение каникул, другие возразили, что школьникам пора заняться учебой.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.