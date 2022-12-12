Стали известны подробности дела о дискредитации военных кубанцем Цикуновым

12 декабря 2022, 06:45

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова, признав, что размещенное им в мессенджере нецензурное выражение дискредитировало российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 13 ноября стало известно, что протокол по статье о дискредитации армии был составлен против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова. 5 декабря сообщалось, что он оштрафован судом, но при этом не была известна сумма штрафа, и не были приведены иные подробности по делу.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Суд оштрафовал жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова на 30 тысяч рублей, сообщили 11 декабря "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Цикунов в конце сентября разместил в статусе мессенджера WhatsApp текст, который содержал нецензурные выражения, а также дискредитировал вооруженные силы России. В суде Цикунов пояснил, что выразил в тексте свою гражданскую позицию по отношению к частичной мобилизации, поскольку является пацифистом. Он также потребовал провести лингвистическую экспертизу, но ему в ней было отказано.

Комментариев от Ивана Цикунова или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября стало известно, что Тимашевский райсуд Краснодара оштрафовал местного жителя Геннадия Комуткова по статье о дискредитации армии.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.