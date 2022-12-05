Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

05 декабря 2022, 00:43

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Суд вынес решение о штрафе в отношении жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова.

Как писал "Кавказский узел",13 ноября стало известно, что административный протокол по статье о дискредитации армии составлен против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова.

Иван Цикунов оштрафован по "дискредитирующей", информировали 4 декабря "Кавказ.Реалии"*. Подробности дела издание не сообщило, на сайте суда информации о решении по данным на 5 декабря 0.40 мск не приводится.

Напомним, что после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.