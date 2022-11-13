13 ноября 2022, 06:41

Кубанец обвинен в дискредитации армии России

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Административный протокол по статье о дискредитации армии составлен против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Житель Ростова-на-Дону Игорь Корниенко оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии, поводом для штрафа стали пацифистские высказывания на работе.

Полицейские составили административный протокол против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова, пишет 13 ноября "ОВД-Инфо"*.

Цикунов обвинен в дискредитации российской армии (статьи 20.3.3 КоАП РФ). Что стало поводом для обвинения - не уточняется.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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