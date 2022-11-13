Кубанец обвинен в дискредитации армии России

13 ноября 2022, 06:41

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Административный протокол по статье о дискредитации армии составлен против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Житель Ростова-на-Дону Игорь Корниенко оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии, поводом для штрафа стали пацифистские высказывания на работе.

Полицейские составили административный протокол против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова, пишет 13 ноября "ОВД-Инфо"*.

Цикунов обвинен в дискредитации российской армии (статьи 20.3.3 КоАП РФ). Что стало поводом для обвинения - не уточняется.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.