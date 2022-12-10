Сельчане помешали строительству ГЭС на реке Лопота

10 декабря 2022, 03:13

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Жители села Лапанкури в Грузии помешали начать строительство гидроэлектростанции "Лопотахес" на реке Лопота. Застройщик обещал показать документы, подтверждающие безопасность строительства, но не сдержал обещание, рассказали протестующие.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года в Кахетии прошла акция протеста против строительства гидроэлектростанции на реке Лопота около села Лапанкури. Ее участники заявили, что ГЭС нанесет непоправимый ущерб окружающей среде и пообещали блокировать стройплощадку.

В селе Лапанкури Телавского муниципалитета Кахетии местные жители провели акцию протеста против строительства гидроэлектростанции "Лопотахес" мощностью 5,9 мВт.

Местный житель Уча Кореулашвили рассказал "Нетгазети", что накануне сельчане узнали, что компания-застройщик планирует привезти оборудование на стройплощадку. Местные жители собрались на акцию протеста в ту же ночь.

"Они [представители компании] пришли в 8 часов утра. Они пытались проникнуть внутрь, в долину, конечно, они не могли войти", - сказал он.

Кореулашвили заявил, что на предполагаемую стройплощадку пришли не менее 100 сельчан. Туда же была мобилизована полиция. «Они стояли в 10 метрах, не хотят с нами общаться. И мы отвечаем протестом, фактически, мы пикетировали вход», — Кореулашвили.

Разговоры о строительстве ГЭС в Лапанкури ведутся уже несколько лет. В ноябре 2021 года уже планировалось начать строительство, но помешали местные жители. По их словам, представители компании не смогли представить документы, подтверждающие проведенные исследования. В частности, по словам Кореулашвили, сельчан интересовал вопрос, достаточно ли воды для работы ГЭС такой мощности в реке.

Около трех месяцев назад во время встречи представители компании «выразили готовность провести эти исследования вместе с населением». Затем ему сказали, что через две недели с ним свяжутся, «но прошло три месяца, а с нами так никто и не связался».

Компания «Артана Лопота» хочет построить в Лафанкуре гидроэлектростанцию мощностью 5,9 МВт. Компания принадлежит двум компаниям - грузинской «Дека» и итальянской «Идроэнергии». Директором «Артана Лопота» является Бидзина Имнадзе, которому принадлежит 40% акций «Дека». Другими владельцами «Дека» являются Георгий Каландадзе (40%), «Гидро Энерджи Инвест» (12%), ООО «Грос Энерджи» (5%) и «Фунди Куратио» (2%).

Как писал "Кавказский узел", с конца 2020 года проходили акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. Их участники выдвинули четыре основных требования: отменить контракт с турецкой компанией "Энка", отменить постановление правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отменить разрешение на строительство и отставку министра экономики. 12 июня состоялись переговоры противников строительства Намахванской ГЭС на реке Риони и представителей правительства Грузии, по их итогам чиновники пообещали изучить риски, связанные с ГЭС. Стороны договорились о выводе полиции из ущелья реки Риони, власти Грузии после соглашения с протестующими пошли на демонтаж металлического ограждения, установленного в селе Гумати в связи с протестами против строительства Намахванской ГЭС. 22 сентября компания "Энка" уведомила о расторжении контракта на строительство ГЭС.

Ранее против строительства ГЭС в курортной зоне Бахмаро выступили жители Тбилиси, Телави и Батуми. По их мнению, строительство "Бахви-1" на реке Бахвицкали и ее притоке нанесет ущерб экологии.

В 2019 году против строительства ГЭС на реке Хеледула выступали жители Лентехи. Представители властей пытались объяснить им преимущества новой гидроэлектростанции, но местные жители сорвали встречу.

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