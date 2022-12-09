Жители Прохладного потребовали от властей привести в порядок кладбище

09 декабря 2022, 12:20

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На кладбище в Прохладном нет забора и здесь свободно гуляет домашний скот, кроме того вплотную проходит трасса, указал местный блогер. Пользователи Сети потребовали от властей принять меры и благоустроить кладбище.

На проблемы с кладбищем в Прохладном местный блогер Вячеслав Марков указал в своем видео, впервые опубликованном 9 ноября в его паблике в Instagram*, насчитывающем 29,4 тысячи подписчиков. В ролике блогер заявил, что на кладбище отсутствует забор, оно никак не охраняется, посещать его может кто угодно и в любое время. Кроме того, из-за отсутствия ограждения сюда часто заходит домашний скот. "Кладбище фактически открыто и здесь находится дорога, по которой ездят мусоровозы, [другой] транспорт. [...] К сожалению, надо признать, что и скот заходит, ходит по могилам, что я считаю вообще крайне недопустимым. Если забора не будет, так будет продолжаться и дальше", - говорит автор ролика, который к 9 декабря набрал 4 664 просмотра и 17 комментариев. Это же видео он продублировал 8 декабря на своей странице в Instagram* с пометкой "нет никаких изменений". За 22 часа оно набрало 2 531 просмотр и пять комментариев.

Пользователи поддержали требования блогера, обозначив и другие проблемы на этом кладбище. "Да, и в сырую погоду там люди по дорожкам в ужасной грязище еле проходят к могилам... Тоже как-то решили бы эту проблему, гравием хотя бы засыпав", - пишет пользователь под ником anastasiakazharova. "Благоустройство должно быть как у живых, так и у мертвых, это дань памяти предкам, которые поднимали страну и свой край!!!" - комментирует 7onovalex. "Вячеслав, спасибо, что поднимаете острые и неудобные темы. В городе столько проблем, что уже глаз замылевается, будто это так и должно быть", - благодарит блогера пользователь nadiezda.davidova. "Очень хорошо, что подняли этот вопрос. Это действительно возмущает. Необходимо восстановить ограждение на кладбище, как можно быстрее", - считает также annapoliashenko_14. "Конечно, нужен забор!!! Надеюсь администрация города обратит на это внимание", - заявляет marina___yakunina. "Ну наконец-то, кто-то на это обратил внимание!!! Надеюсь примут меры", - пишет darina_1307. "Очень неприятно видеть гуляющий скот возле захоронений, раньше был забор и такого не было!!!", - возмущается polyashenkomaxim. "Действительно, там полный ужас!!! Скот гуляет, ну к сожалению не кому нет дела", - соглашается marina_alana20032012.

Пользователь krissssem также заявляет, что со свалки на кладбище летит мусор. "Обратите внимание на этот ужас и примите меры! Мусор со свалки летит и животные ходят!", - сказано в комментарии. "Кладбище находится в упадке, "новым" его язык не поворачивается называть. А у администрации все, как всегда, будут оправдываться, что все хорошо, и они не видят никаких проблем, но на самом деле видеть никто не хочет", - считает bugsbunny_600. "Как в большом городе кладбище не огорожено? Даже хутора стараются огородить. Куда администрация смотрит? Скот ходит по могилам. Дичь какая-то, полное неуважение к людям", - возмущается natalia191173. "Давно пора поднять этот вопрос, и не только по отношению к новому кладбищу, но и к двум другим, находящимся на территории города. Гуляющий по кладбищу скот - наименьшая из проблем... А вот уроды, разрушающие памятники, - это, действительно, беда, с которой надо что-то делать", - заявляет svetlanka23546.

"Кавказский узел" также писал, что в июле нальчане призвали чиновников навести порядок на территории кладбища. Они заявили, что кладбище Затишье находится в заброшенном состоянии, его территория заросла сорняками, а надгробия покосились.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.