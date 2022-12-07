Пенитенциарная служба отказалась переводить Багирзаде в другую колонию

07 декабря 2022, 23:59

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Перевести Талеха Багирзаде, который 12-е сутки проводит голодовку в колонии, можно только в крытую тюрьму с более строгими условиями содержания, заявил представитель Пенитенциарной службы на встрече с отцом осужденного и представителем "Мусульманского единства".

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорбления со стороны замруководителя колонии. Багирзаде опасается, что руководство колонии готовит провокации, чтобы ужесточить условия его заключения, поэтому потребовал перевода в другое исправительное учреждение. Пенитенциарная служба не реагирует на требование Багирзаде, а длительная голодовка угрожает его здоровью, выразили опасения 6 декабря жена и соратник заключенного.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Талех Багирзаде продолжает голодовку в заключении 12-е сутки, а Пенитенциарная служба называет невозможным перевод осужденного в другую колонию. По словам соратников лидера «Мусульманского единства», служба допускает только возможность вернуть Багирзаде в крытую тюрьму с более суровыми условиями содержания.

Член правления ДМЕ Агали Яхьяев и отец Талеха Багирзаде Кямиль Багирзаде побывали сегодня в Пенитенциарной службе. Их принял ответственный чиновник, который просил не упоминать его имя в медиа, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов.

«Этот силовик подтвердил, что Талех Багирзаде продолжает голодовку, но он сказал, что Пенитенциарная служба не может перевести Багирзаде в другую колонию, поскольку он приговорен к отбытию наказания в учреждении строгого режима, а поскольку во всех других колониях строгого режима есть люди, осужденные вместе с Багирзаде, то их вместе содержать там невозможно. Этот чиновник сначала ссылался на некие нормативные акты, потом признал, что есть такое «предписание сверху». В конечном итоге представитель Пенитенциарной службы предложил возможность только обратного перевода Талеха Багирзаде в крытую Гобустанскую тюрьму. Он даже предложил допустить кого-либо из членов семьи Багирзаде и ДМЕ на встречу с Талехом, чтобы обсудить с ним ситуацию», - сказал Буньядов.

По словам Буньядова, лидеру ДМЕ предложили выбор «из двух плохих вариантов». «Оставаться в колонии №12, где к нему предвзятое отношении администрации, или продолжать отбывать срок в крытой тюрьме, где есть риск содержаться в одиночной камере, редко звонить домой, еще реже получать свидания и вообще быть изолированным от внешнего мира. Надо искать какой-то выход: уже 12-е сутки голодовк, с каждым днем состояние Багирзаде будет только ухудшаться», - пояснил он. Буньядов добавил, что руководители движения планируют направить своего представителя к Багирзаде, чтобы обсудить с ним ситуацию.

Агали Яхьяев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что представитель Пенитенциарной службы назвал невозможным перевод Багирзаде в другую колонию, предложив ему вариант с возвращением в Гобустанскую тюрьму.

Адвокат Фахраддин Мехтиев указал на юридическую необоснованность утверждения о том, что осужденные по одному делу не могут содержаться в одной колонии. Он отметил, что не смог лично встретиться сегодня с руководством Пенитенциарной службы.

«Этот довод конечно несостоятелен, по Нардаранским событиям были осуждены более 40 членов ДМЕ и какое-то время они в колониях содержались по несколько человек. Другое дело, что в отношении Багирзаде лично может быть негласное указание не допускать его содержания в колонии с кем-либо из других членов ДМЕ, чтобы полностью его изолировать. Что касается возвращения в Гобустанскую тюрьму, это предложение также не имеет юридического обоснования - в Гобустанскую тюрьму либо направляются сразу по приговору суда, либо также решением суда за совершение систематических проступков в колонии. Насколько я знаю, по желанию осужденного его в Гобустанскую тюрьму не могут отправить. В пятницу (9 декабря) я точно постараюсь попасть на прием к кому либо из руководителей службы», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла»

Получить комментарии в отделе общественных связей Пенитенциарной службы «Кавказскому узлу» не удалось, представители ведомства не ответили на телефонные звонки.

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