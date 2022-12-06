Жена и соратник Багирзаде встревожены состоянием его здоровья

06 декабря 2022, 23:35

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Пенитенциарная служба Азербайджана не реагирует на требование голодающего 11-е сутки Талеха Багирзаде о переводе в другую колонию, а длительная голодовка угрожает здоровью заключенного, заявили супруга осужденного лидера "Мусульманского единства" и член правления движения.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорбления со стороны замруководителя колонии. Багирзаде опасается, что руководство колонии готовит провокации, чтобы ужесточить условия его заключения, поэтому потребовал перевода в другое исправительное учреждение. В знак протеста активист отказался от общения с родственниками и соратниками, Адвокат намерен добиваться встречи с руководством Пенитенциарной службы, чтобы перевести Багирзаде в другую колонию.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Пенитенциарная служба пока не предприняла никаких мер в связи с голодовкой Талеха Багирзаде, которая продолжается уже 11-е сутки, заявила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Лейла Исмаилзаде.

«Талех требует перевода в другую колонию, потому что в колонии №12 есть предвзятое отношение к нему. В Пенитенциарной службе только подтверждают факт голодовки, но не никаких мер не принимают. Сегодня меня вновь заверили, что состояние Талеха нормальное, но он уже 11 сутки ничего не ест», - отметила Исмаилзаде. Супруга осужденного полагает, что служба намеренно не реагирует на требование заключенного, поскольку удовлетворить его требование о переводе в другое учреждение не составляет проблемы.

Член правления ДМЕ Агали Яхьяев сегодня пытался добиться встречи с сотрудниками Пенитенциарной службы для обсуждения вопроса о переводе Багирзаде в другую колонию.

«Мне сказали, что необходимости в этом нет, поскольку нас на прошлой неделе в ведомстве уже приняли вместе с супругой Талеха Багирзаде и выслушали. Сказали, что наша просьба, точнее требование Талеха Багирзаде о переводе в другую колонию, рассматривается, что нам ответят. Но когда ответят, неясно, а Багирзаде уже 11-е сутки голодает, эта акция может иметь необратимые последствия для его организма», - сказал Яхьяев корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Фахраддин Мехтиев не смог сегодня прийти в Пенитенциарную службу для обсуждения вопроса о переводе Багирзаде в другую колонию «в связи с возникшими неотложными процессуальными действиями в отношении других подзащитных», сообщил он сам корреспонденту «Кавказского узла». Получить комментарии в отделе общественных связей Пенитенциарной службы «Кавказскому узлу» не удалось, представители ведомства не ответили на телефонные звонки.

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