Талех Багирзаде продолжает голодовку десятые сутки

05 декабря 2022, 18:52

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Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде десятые сутки продолжает голодовку в азербайджанской колонии, сообщила его супруга и подвергла сомнению данные Пенитенциарной службы о нормальном самочувствии голодающего. Адвокат намерен добиваться встречи с руководством Пенитенциарной службы, чтобы перевести Багирзаде в другую колонию.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорбления со стороны замруководителя колонии. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. Багирзаде опасается, что руководство колонии может допустить провокации, чтобы ужесточить условия его заключения, поэтому потребовал перевода в другое исправительное учреждение, рассказал посетивший его 3 декабря адвокат. В знак протеста активист отказался от общения с родственниками и соратниками, отметил он.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

В Пенитенциарной службе сообщили, что Талех Багирзаде сегодня продолжает голодовку в колонии № 12, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде. "В Пенитенциарной службе подтвердили мне продолжение Талехом голодовки. Но они утверждают, что самочувствие у него нормальное. Однако у человека, проводящего 10 дней голодовку, состояние здоровья не может быть нормальным", - сказала она.

Сегодня десятые сутки голодовки Багирзаде, пояснила она. "В знак протеста против нарушения его прав, провокаций против него, он отказывается от приема пищи. Талех требует перевести его в другую колонию, потому что в учреждении по отбыванию наказания замначальника предвзят к нему. Пока требования Талеха не будут выполнены, он даже отказывается звонить домой и встречаться с адвокатами. Мы сильно переживаем за него", - рассказала Исмаилзаде.

Адвокат Багирзаде Фахраддин Мехтиев сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что с 3 декабря не посещал подзащитного. "Я был у Багирзаде в субботу, уже тогда он выглядел изможденным, у него была высокая температура, головные боли. Прошло уже два дня, и, наверное, состояние еще более ухудшилось", - сказал он.

Защитник добавил, что завтра, 6 декабря, намерен добиваться приема у руководства Пенитенциарной службы и просить о переводе Багирзаде в другое учреждение. "Если в колонии есть конфликт с ним, то во избежание рисков заключенного должны перевести в другое учреждение. Он не требует свободы, он лишь просит о переводе его в другое учреждение. Тем более, что по законодательству он вправе отбывать наказание в самом ближайшем к месту его постоянной прописки по территориальному принципу учреждении", - сказал адвокат.

Получить комментарии в отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось, там не ответили на телефонные звонки.

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