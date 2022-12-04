Талех Багирзаде потребовал перевода в другую колонию

04 декабря 2022, 11:57

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Лидер Движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде опасается, что руководство колонии может совершить в его отношении провокации, чтобы ужесточить условия его заключения и потому он потребовал перевода в другое исправительное учреждение. В знак протеста активист отказался от общения с родственниками и соратниками, рассказал адвокат Фахраддин Мехтиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде объявил в колонии голодовку после оскорбления со стороны замруководителя пенитенциарного учреждения. Он также потребовал прекратить давление на возглавляемую им организацию. Представитель Пенитенциарной службы 28 ноября заявил, что информация о голодовке Багирзаде не соответствует действительности. Багирзаде шестые сутки продолжает голодовку, протестуя против давления на него в колонии, сообщила 1 декабря его супруга Лейла Исмаилзаде.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Впоследствии часть осужденных вышла на свободу по помилованию и окончанию срока.

Адвокат Фахраддин Мехтиев 3 декабря посетил Талеха Багирзаде в колонии №12. "Багирзаде продолжает голодовку. Он требует перевода его в другую колонию. Он считает, что его после завершения первых семи лет наказания намеренно перевели из Гобустанской тюрьмы в колонию №12. Дело в том, что замначальника этой колонии является Бабек Искендеров. С ним у Багирзаде были конфликты, еще когда в 2014 году он отбывал наказание здесь по предыдущему сроку", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Багирзаде считает, против него будут совершаться провокации, отметил защитник. "Провокации будут совершаться, чтобы спровоцировать его на противоправные действия, а потом вновь отправить в Гобустанскую тюрьму, где заключенные полностью изолированы друг от друга, где им реже предоставляют телефонные разговоры и свидания", – заявил адвокат.

Из-за проведения голодовки, Багирзаде изолировали от других заключенных. Администрация колонии вернула ему ранее отобранный радиоприемник, добавил он. "К Талеху Багирзаде периодически направляют врача. Однако он отказывается от медицинской помощи. Но состояние его все более ухудшается. У него по-прежнему высокая температура, озноб, сильные головные боли. Он выглядит истощенным. При этом он намерен отказываться от медицинской помощи и телефонных разговоров до тех пор, пока не будет выполнено его требование о переводе в другую колонию", – подчеркнул Фахраддин Мехтиев.

"Он мне сказал, чтобы и мы адвокаты больше не приходили к нему пока он сам нас не вызовет", – пояснил защитник.

Защитник также подчеркнул, что требование Талеха Багирзаде о переводе в другую колонию обоснованное. "Согласно законодательству, осужденный должен отбывать наказание в колонии, которая является ближайшей к его дому. Багирзаде прописан в Ясамальском районе Баку. Однако в то время, как в черте города, расположены три колонии, его отправили в пенитенциарное учреждение №12, которое находится в 25-30 километрах от Баку, в поселке Пута, среди каменных карьеров", – объяснил адвокат.

Родственникам Багирзаде трудно добираться в эту колонию на свидания с ним, кроме того, в этом районе плохие метеоусловия – летом жарко, зимой холодно и часто дует сильный ветер, рассказал он. "Законодательство предполагает, что если заключенный имеет конфликт с администрацией или другим осужденным его также следует переводить в другую колонию", – отметил Мехтиев.

Защитник также рассказал, что обратился к руководству колонии №12 в связи с просьбой Багирзаде о переводе в другое исправительное учреждение. "[Начальник колонии] сказал, что не против перевода, но указал, что этот вопрос находится в компетенции Пенитенциарной службы. Мы обратимся на следующей неделе к руководству Пенитенциарной службы", – сообщил Мехтиев.

Адвокат также объяснил, что в судебном порядке добиваться перевода Багирзаде в другую колонию нежелательно, так как судебный процесс может затянуться на долгий срок. "Вопрос требует оперативного решения, потому что Багирзаде уже девять дней проводит голодовку и его состояние ухудшается. В этом вопросе не должны оставаться безучастными омбудсмен и Красный Крест. Мы обратимся также к этим структурам, чтобы они также использовали свой мандат для решения вопроса с обеспечением прав Багирзаде", – сказал адвокат.

Комментарий от сотрудников Пенитенциарной службы Азербайджана получить не удалось. Они оказались не доступны из-за выходного дня.

2 декабря замначальника Пенитенциарной службы Азербайджана Мирсалех Сеидов встретился с супругой Талеха Багирзаде Лейлой Исмаилзада и членом правления движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяевым.

Сеидов заверил, что врачи следят за состоянием здоровья Багирзаде, и что активист сам отказывается от общения по телефону с родственниками, соратниками и знакомыми, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лейла Исмаилзада.

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