Правозащитники поддержали идею переименования двух улиц в Нальчике

07 декабря 2022, 13:43

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Требования активистов переименовать нальчикские улицы имени советских генералов Захарова и Козлова справедливы, указали представители правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков и Заур Шокуев. Балкарцы считают этих генералов виновниками карательной акции в Черекском ущелье в 1942 году, но Москва не стремится обнародовать архивные свидетельства, отметил член "Яблока" Хаким Кучмезов.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября участники траурного собрания в балкарском селе Сауту отметили 80-ю годовщину Черекской трагедии, почтив память жителей ущелья, убитых в ноябре 1942 года войсками НКВД. В траурном мероприятии участвовали родственники жертв, активисты, представители правительства Кабардино-Балкарии и Духовного управления мусульман.

Еще в 2006 году балкарские активисты требовали переименовать улицы Нальчика, названные в честь советских генералов Захарова и Козлова, под командованием которых войска НКВД в ноябре 1942 года совершили массовое убийство мирных жителей в селах Черекского ущелья Сауту, Глашево, Верхний Чегет, Мухол и Чегет-Эль. Активисты призывали дать улицам Захарова и Козлова имена уничтоженных ими населенных пунктов.

Балкарцы по-прежнему требуют переименовать нальчикские улицы Захарова и Козлова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Совета старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев.

Он отметил, что участники траурного собрания, прошедшего 30 ноября в Сауту, хотели провести еще одну акцию, однако им не разрешили. "Цель акции была в том, чтобы вновь выразить несогласие с политикой замалчивания трагедии. Они (сотрудники НКВД) вырезали четыре села, погибли сотни людей, в том числе 156 детей до 16 лет, среди них грудные дети. Были убиты абсолютно безвинные люди. Сколько можно молчать об этой трагедии? Мы требуем признания исторического факта", - сказал он.

Инициатива переименования улиц Нальчика, названных в честь Захарова и Козлова, не увенчалась успехом, отметил руководитель местного отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. Он предположил, что республиканские власти "не самостоятельны в этом вопросе", а Москва "не желает открыть все архивные материалы, рассказывающие про трагедию".

"Исторические документы есть в книге «Черекская трагедия». Также есть множество других архивных материалов, но Москва не раскрывает их и вряд ли сделает это в ближайшем будущем. Вообще мы в свое время по линии партии «Яблоко» сделали запрос в архив Минобороны и хотели их получить, но получили ответ, что материалы еще на 50 лет, если не ошибаюсь, будут засекречены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О массовых расстрелах балкарцев в 1942 году войсками НКВД подробно рассказывает книга "Черекская трагедия", изданная в 1994 году в Нальчике коллективом авторов (Кямиль Азаматов, Махти Темиржанов, Борис Темукуев, Алим Тетуев, Исмаил Чеченов). Книга была издана на основе материалов комиссии Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики, созданной в 1990 году для расследования событий, произошедших в Черекском ущелье в 1942 году.

Руководитель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков поддерживает идею переименования, в частности, улицы Захарова. "Я против того, что его имя было увековечено. Требование убрать памятник Захарову абсолютно справедливое и я его полностью поддерживаю. Я уверен, что эти люди правы в своих требованиях. Установление памятника этому человеку – несправедливое решение, которое должно быть пересмотрено. В этом нет никаких сомнений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Баксанском районе открыли обновленный памятник генерал-майору Федору Захарову. Работы приурочили к 80-летию начала оборонительных боев на высоте 910 на подступах к Нальчику, которую защищала в 1942 году дивизия под командованием Захарова, сообщила 2 сентября ГТРК «Кабардино-Балкария». Очевидцы Черекской трагедии и их потомки возмущены фактом установления памятника Захарову, сообщил 14 сентября на своем сайте "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

Власти могли ожидать, что памятник Захарову вызовет протесты, отметил юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев. "Инициаторы установки памятника палачу Захарову не могли не предвидеть протестную реакцию балкарского общества . Жертвами карательной операции преимущественно стали жители балкарских сёл", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В правозащитный центр авторы инициативы переименования улиц не обращались, добавил он. "К нам непосредственно не поступали жалобы от них либо их родственников", - сказал Шокуев.

Население балкарских сел Сауту, Глашево и Верхний Чегет в ноябре 1942 года на 98,5% состояло из стариков, женщин и детей. Эти населенные пункты подверглись полному уничтожению, более 700 мирных жителей в них были варварски убиты, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" аналитической справке "Положение балкарского народа в Кабардино-Балкарской республике: источники проблем и пути их преодоления".

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