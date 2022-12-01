Жители села Сауту почтили память убитых земляков в годовщину Черекской трагедии

01 декабря 2022, 00:58

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Участники траурного собрания в балкарском селении Сауту отметили 80-ю годовщину Черекской трагедии, почтив память убитых в ноябре 1942 года войсками НКВД жителей ущелья.

Как писал "Кавказский узел", балкарские активисты еще в 2006 году требовали переименовать улицы Нальчика, названные в честь генералов Советской Армии Захарова и Козлова, под командованием которых войска НКВД в ноябре 1942 года совершили массовое убийство мирных жителей в селах Черекского ущелья Сауту, Глашево, Верхний Чегет, Мухол и Чегет-Эль. Активисты призывали дать улицам Захарова и Козлова в Нальчике имена уничтоженных ими населенных пунктов.

Население балкарских сел Сауту, Глашево и Верхний Чегет в ноябре 1942 года на 98,5% состояло из стариков, женщин и детей. Эти населенные пункты подверглись полному уничтожению, более 700 мирных жителей в них были варварски убиты, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" аналитической справке "Положение балкарского народа в Кабардино-Балкарской республике: источники проблем и пути их преодоления". Спустя полтора года, 8 марта 1944 года, тысячи балкарцев, в том числе инвалиды войны и семьи фронтовиков, были высланы в Казахстан и Среднюю Азию, говорится в справке "Кавказского узла" о депортации балкарцев.

В траурном мероприятии, посвященном 80-й годовщине Черекской трагедии, участвовали родные и близкие жертв, общественные деятели, представители правительства Кабардино-Балкарии и Духовного управления мусульман, сообщила вечером 30 ноября администрация Черекского района в своем Telegram-канале.

О массовых расстрелах балкарцев в 1942 году войсками НКВД подробно рассказывает книга "Черекская трагедия", изданная в 1994 году в Нальчике коллективом авторов (Кямиль Азаматов, Махти Темиржанов, Борис Темукуев, Алим Тетуев, Исмаил Чеченов). Книга была издана на основе материалов комиссии Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики, созданной в 1990 году для расследования событий, произошедших в Черекском ущелье в 1942 году.

Книга открывается цитатой из донесений донесений командира сводного отряда 11-й стрелковой дивизии НКВД капитана Накина: "Заложников беру, действую беспощадно, население все уничтожаю, а постройки жгу... За период с 27.11.42 по 30.11.1942 г. уничтожено пять населенных пунктов: Верхняя Балкария, Сауту, Кунюм, Верхний Чегет и Глашево. Из них три первых сожжено. Уничтожено до 1500 человек..."

Как отмечается в книге, в селе Сауту к 27 ноября 1942 года "не осталось ни одного человека с оружием". Операция войск НКВД началась поздно вечером, когда жители селения уже спали: бойцы отряда Накина "забрасывали гранаты в окна домов, врывались в дома мирно спящих жителей села, выводили стариков, женщин, детей и хладнокровно расстреливали", а затем "стаскивали трупы и сжигали вместе с домами". "Были взяты заложники, позже их тоже расстреляли", - утверждается в книге "Черекская трагедия".

Депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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