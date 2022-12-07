Грузинские врачи пожаловались на низкие зарплаты

07 декабря 2022, 08:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Врачи, работающие с детьми-аутистами, получают мизерные зарплаты, из-за этого многие вынуждены уходить из профессии, указали медработники, потребовав от Минздрава Грузии улучшить условия их труда.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября власти Грузии объявили, что с 1 января 2023 года вводится минимальная почасовая оплата труда врачей и среднего медперсонала. Минимальная зарплата врачей составит семь лари в час (около 2,58 доллара),а в месяц в среднем 1260 лари (около 465 долларов), а для среднего медперсонала - 4,4 лари в час (около 1,6 доллара) и в среднем 792 лари в месяц (около 292 долларов). Это повышение зарплаты коснется примерно девяти тысяч врачей и более восьми тысяч других медработников, пообещали власти.

Терапевты, работающие в рамках программы реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, призвали Минздрав назначить посредника в переговорах с работодателями и улучшить условия их труда. Заявление с этими требованиями они подали совместно с организацией «Сеть солидарности». Врачи указали, что их зарплата в месяц "мизерная", поскольку составляет лишь 400-600 лари (около 150-225 долларов), и Минздраву необходимо пересмотреть их трудовые права.

"В Грузии растет число детей с расстройством аутистического спектра. Ранняя диагностика и лечения дают плоды, но мы получаем такие минимальные зарплаты, что многие вынуждены уходить из профессии", - сказала 6 декабря одна из врачей в телеэфире канала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Другой врач сказал журналистам, что "проблема комплексная и требует участия в ее решении мэрии, муниципалитетов и министерства здравоохранения". "Иначе мы потеряем этих врачей, которые так нужны детям", - пояснил специалист в эфире телеканала.

Профсоюз работников сферы здравоохранения и обслуживания "Сеть солидарности" также обратился в мэрию Тбилиси и лично к мэру Кахе Каладзе с просьбой помочь в решении этой проблемы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" генеральный секретарь организации Реваз Телиа-Каранадзе.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.