Власти Грузии анонсировали повышение зарплат врачей

22 ноября 2022, 08:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 1 января 2023 года в Грузии вводится минимальная почасовая оплата труда врачей и среднего медперсонала, повышение заработной платы коснется не менее 17 тысяч специалистов. Повышение не коснется медсестер, отметил глава профсоюза "Сеть солидарности" Резо Каранадзе, который заявил о продолжении борьбы за повышение зарплат всем медработникам.

Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии объявило 21 ноября, что с 1 января 2023 года для врачей и среднего медицинского персонала будет установлена минимальная почасовая оплата труда.

Минимальная заработная плата для врачей составит семь лари в час (около 2,58 доллара) или в среднем 1260 лари в месяц (около 465 доллара), а для среднего медицинского персонала - 4,4 лари в час (около 1,6 доллара) или в среднем 792 лари в месяц (около 292 долларов).

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили анонсировал нововведения еще в начале 2022 года.

Кроме того, со следующего года, согласно реформе, руководство всех клиник, участвующих в государственной программе всеобщего здравоохранения, будет обязано определять заработную плату врачей и среднего медперсонала с учетом минимального предела. В соответствии с новыми правилами, повышение заработной платы коснется до девяти тысяч врачей и более восьми тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

Профсоюз работников сферы здравоохранения и обслуживания «Сеть солидарности» уже много лет протестует против условий труда и мизерных зарплат медсестер, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" генеральный секретарь профсоюза Резо Каранадзе. «Указанное повышение является лишь первым шагом, поскольку оно не соответствует прожиточному минимуму для медсестер. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будут установлены достойные зарплаты для всех медицинских работников», - сказал он.

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